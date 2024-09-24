Финляндия вернет Китаю двух панд из-за финансовых проблем и отсутствия туристов

По его словам, зоопарк получил помощь и поддержку от китайского партнера, задачей которого было отвечать за международную программу защиты гигантских панд. Однако несмотря на это, а также усилия самого зоопарка, пришлось принять решение о возвращении панд, пишет ТАСС.