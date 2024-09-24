12-сантиметровый слой снега накрыл заповедник «Вишерский» в Пермском крае

Напомним, государственный заповедник «Вишерский» — особо охраняемая территория России. Он находится на крайнем северо-востоке Пермского края. 23 сентября первый снег выпал не только в заповеднике, но и в других территориях на севере Прикамья. Так, утром на метеостанции Чердынь был зафиксирован ливневый снег.