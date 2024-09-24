12-сантиметровый слой снега накрыл заповедник «Вишерский» в Пермском крае

Заповедник «Вишерский» в Пермском крае накрыл 12-сантиметровый слой снега.
Об этом сообщает пресс-служба особо охраняемой природной территории на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте».
«В заповеднике “Вишерский” выпал первый снег. Сотрудник заповедника Николай Бахтияров, который живёт и работает на кордоне Лиственничный, поделился фотографиями сегодняшнего дня», — говорится в записи на странице сообщества.
На кадрах, сделанных сотрудником заповедника, виден слой снега, лежащий в верховьях Вишеры.
«Сегодня ночью пошёл снег. Навалило сантиметров 12, не меньше», — цитируют Николая Бахтиярова в заповеднике.
Напомним, государственный заповедник «Вишерский» — особо охраняемая территория России. Он находится на крайнем северо-востоке Пермского края. 23 сентября первый снег выпал не только в заповеднике, но и в других территориях на севере Прикамья. Так, утром на метеостанции Чердынь был зафиксирован ливневый снег.