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12-сантиметровый слой снега накрыл заповедник «Вишерский» в Пермском крае

Первый снег в территории сфотографировал Николай Бахтияров.

Сейчас в Олбани: +13° 0 м/с 77% 758 мм рт. ст. +14°
Источник: Вишерский заповедник

Заповедник «Вишерский» в Пермском крае накрыл 12-сантиметровый слой снега.

Об этом сообщает пресс-служба особо охраняемой природной территории на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте».

«В заповеднике “Вишерский” выпал первый снег. Сотрудник заповедника Николай Бахтияров, который живёт и работает на кордоне Лиственничный, поделился фотографиями сегодняшнего дня», — говорится в записи на странице сообщества.

На кадрах, сделанных сотрудником заповедника, виден слой снега, лежащий в верховьях Вишеры.

«Сегодня ночью пошёл снег. Навалило сантиметров 12, не меньше», — цитируют Николая Бахтиярова в заповеднике.

Напомним, государственный заповедник «Вишерский» — особо охраняемая территория России. Он находится на крайнем северо-востоке Пермского края. 23 сентября первый снег выпал не только в заповеднике, но и в других территориях на севере Прикамья. Так, утром на метеостанции Чердынь был зафиксирован ливневый снег.