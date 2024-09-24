Исчезнувшую 16-летнюю девочку из Прикамья нашли в компании с мужчиной

16-летнюю девочку, исчезнувшую в Прикамье в августе, нашли в компании с мужчиной, сообщает «КП-Пермь».
Несовершеннолетнюю жительницу Чусовского округа искали с 30 августа: в тот день он вышла из своего дома в посёлке Мыс, а после её никто не видел. Исчезновение девочки носило странный характер: через несколько дней после того, как появились ориентировки о её пропаже, волонтёры сообщили, что она может находиться с мужчиной. Было не ясно, кем ей приходится 35-летний взрослый и добровольно ли она уехала с ним.
Вечером 22 сентября отряд «Регион 59», который занимался розыском исчезнувшей 16-летней девочки, сообщил, что её поиск окончен. Уточнялось, что она жива, однако обстоятельств, при которых нашли девочку, волонтёры не раскрыли. В полиции сайту perm.aif.ru также не рассказали никаких подробностей, однако подтвердили, что несовершеннолетняя найдена.
По данным источника «КП-Пермь», всё это время — около месяца — девочка находилась с 35-летним мужчиной. Речь идёт о том же взрослом, ориентировки которого распространились вскоре после исчезновения несовершеннолетней.
Издание утверждает, что мужчина и девочка уехали в Московскую область. Их обнаружили, когда они остановились в Сергиевом Посаде. Установить местонахождение несовершеннолетней удалось, отследив сигнал её мобильного телефона. Сейчас девочка находится дома, с семьёй в Чусовом. Информация о судьбе мужчины не раскрывается.
Напомним, о загадочном исчезновении 16-летней девочки из Пермского края и том, что известно о 35-летнем мужчине, который мог с ней быть, сайт perm.aif.ru подробно рассказывал здесь.