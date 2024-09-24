Исчезнувшую 16-летнюю девочку из Прикамья нашли в компании с мужчиной

Несовершеннолетнюю жительницу Чусовского округа искали с 30 августа: в тот день он вышла из своего дома в посёлке Мыс, а после её никто не видел. Исчезновение девочки носило странный характер: через несколько дней после того, как появились ориентировки о её пропаже, волонтёры сообщили, что она может находиться с мужчиной. Было не ясно, кем ей приходится 35-летний взрослый и добровольно ли она уехала с ним.