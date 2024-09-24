Стал известен райдер рэпера 6ix9ine для концерта в России

Американский рэпер Tekashi 6ix9ine (настоящее имя Даниэль Эрнандес) прописал в райдере пять бутылок текилы Don Julio 1942, шампанское Moët и Moët Rosé и мармелад Haribo. Еще одно из ключевых технических требований музыканта — он не должен быть замечен зрителями за кулисами. Tekashi 6ix9ine не будет проходить через общие зоны, чтобы попасть на сцену, указано в техническом райдере рэпера, который имеется в распоряжении «Известий».
Tekashi 6ix9ine выступит в Москве на площадке «МТС Live Hall» 19 октября. Ранее он приезжал в Россию в 2018 и 2022 годах. Для организации поездок по Москве Эрнандес запросил четырех местных водителей, которые отлично ориентируются в городе. Для европейских концертов 6ix9ine требует предоставить четыре Mercedes-Benz классов V/Viano/Vito с тонированными стеклами. Перемещаться по Москве Tekashi 6ix9ine будет в сопровождении службы безопасности.
Широкая известность пришла к Tekashi 6ix9ine в 2017 году, когда он выпустил свой дебютный трек Gummo. При этом 28-летний рэпер считается одним из самых скандальных молодых исполнителей. Несколько лет назад он стал фигурантом федерального уголовного дела, за которое ему изначально грозило около 50 лет тюрьмы. Еще одно громкое дело было связано с педофилией. В 2015 году 6ix9ine опубликовал записи секса с 13-летней девочкой в Гарлеме, которую перед этим накачали алкоголем и наркотиками. Музыканта арестовали, но срок он так и не получил — смог отделаться условным заключением.
Организаторы октябрьского московского концерта обещают, что ничего провокационного на сцене не будет, а пребывание 6ix9ine в России пройдет «очень культурно».
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Желает всего хорошего: «Известия» публикуют райдер рэпера-скандалиста 6ix9ine для концерта в РФ.