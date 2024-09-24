Мэр Новосибирска поручил решить проблему с пылью от строительных машин

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил новому главе департамента строительства и архитектуры Евгению Улитко решить проблему с пылью, которую оставляют строительные грузовики на дорогах города.
«Прошу вас обратить внимание на эту проблему и проверить, как застройщики соблюдают требования по мытью колёс перед выездом на городские дороги», — заявил Максим Кудрявцев на оперативном совещании мэрии.
Он подчеркнул, что жители Новосибирска должны дышать чистым воздухом, а не пылью от строительных машин.
Ранее Om1 Новосибирск сообщал, что врагом водителей может стать мелкий дождь: капли смешиваются с дорожной пылью и маслом, образуя тонкую плёнку, которая снижает сцепление колёс с асфальтом.
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