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Мэр Новосибирска поручил решить проблему с пылью от строительных машин

Мэр заявил, что жители Новосибирска имеют право на чистый воздух, свободный от пыли, поднимаемой строительными машинами.

Источник: Om1 Новосибирск

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил новому главе департамента строительства и архитектуры Евгению Улитко решить проблему с пылью, которую оставляют строительные грузовики на дорогах города.

«Прошу вас обратить внимание на эту проблему и проверить, как застройщики соблюдают требования по мытью колёс перед выездом на городские дороги», — заявил Максим Кудрявцев на оперативном совещании мэрии.

Он подчеркнул, что жители Новосибирска должны дышать чистым воздухом, а не пылью от строительных машин.

Ранее Om1 Новосибирск сообщал, что врагом водителей может стать мелкий дождь: капли смешиваются с дорожной пылью и маслом, образуя тонкую плёнку, которая снижает сцепление колёс с асфальтом.

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