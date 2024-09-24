Главные новости 24 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 24 сентября 2024 года.
Следствие назвало две версии отравления семьи под Красноярском
По данным регионального главка СК, вероятные причины гибели детей в семье в Красноярском крае — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом или отравление аэрозолем от насекомых. Ранее стало известно, что семья обрабатывала дом аналогом дихлофоса «Варан».
Алаудинов рассказал о выводе российских военных из окружения
В Курской области из «полного окружения» была выведена группа солдат. По словам командира спецназа «Ахмат», российские подразделения не имели к ним доступа больше месяца. Все выведенные солдаты пребывают в госпитале.
МВД отчиталось об аннулированных ВНЖ из-за фиктивных браков
Аргентинский суд выдал ордер на арест президента Венесуэлы
Суд Аргентины распорядился арестовать Николаса Мадуро «за преступления против человечности», сообщил телеканал TN. Ранее венесуэльский суд выдал ордер на арест президента Аргентины Хавьера Милея.
СМИ узнали позицию США о возможной операции Израиля в Ливане
США выступают против возможной наземной операции Израиля в Ливане, сообщило агентство AFP. По словам высокопоставленного американского чиновника, Вашингтон имеет несколько «конкретных идей» по предотвращению эскалации, которые обсудит с союзниками и партнерами.