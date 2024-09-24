Главные новости 24 сентября 2024 года

С начала года в России было принято 107 решений об аннулировании разрешений на временное проживание и 75 — об аннулировании ВНЖ. Как пояснили в МВД, мигранты используют фиктивные браки с россиянами для получения миграционного статуса и в дальнейшем гражданства РФ.