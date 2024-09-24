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Главные новости 24 сентября 2024 года

Последние новости за сегодня — 24 сентября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 24 сентября 2024 года.

Следствие назвало две версии отравления семьи под Красноярском

Источник: Прокуратура Красноярского края

По данным регионального главка СК, вероятные причины гибели детей в семье в Красноярском крае — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом или отравление аэрозолем от насекомых. Ранее стало известно, что семья обрабатывала дом аналогом дихлофоса «Варан».

Алаудинов рассказал о выводе российских военных из окружения

В Курской области из «полного окружения» была выведена группа солдат. По словам командира спецназа «Ахмат», российские подразделения не имели к ним доступа больше месяца. Все выведенные солдаты пребывают в госпитале.

МВД отчиталось об аннулированных ВНЖ из-за фиктивных браков

Источник: РИА "Новости"

С начала года в России было принято 107 решений об аннулировании разрешений на временное проживание и 75 — об аннулировании ВНЖ. Как пояснили в МВД, мигранты используют фиктивные браки с россиянами для получения миграционного статуса и в дальнейшем гражданства РФ.

Аргентинский суд выдал ордер на арест президента Венесуэлы

Источник: AP 2023

Суд Аргентины распорядился арестовать Николаса Мадуро «за преступления против человечности», сообщил телеканал TN. Ранее венесуэльский суд выдал ордер на арест президента Аргентины Хавьера Милея.

СМИ узнали позицию США о возможной операции Израиля в Ливане

США выступают против возможной наземной операции Израиля в Ливане, сообщило агентство AFP. По словам высокопоставленного американского чиновника, Вашингтон имеет несколько «конкретных идей» по предотвращению эскалации, которые обсудит с союзниками и партнерами.