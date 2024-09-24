Прокуратура: четверо детей в Красноярском крае могли отравиться дихлофосом

Изначально предполагалось, что семья отравилась курицей или пельменями из местного магазина. Женщина рассказала, что перед отравлением покупала в местном продуктовом магазине сырую курицу, пельмени, приправу и хлеб. При обыске в доме нашли средства против вредителей. Однако в анализах погибшего ребенка и отца следов порошка также не нашли. По данным РЕН ТВ, в организме ещё двоих отравившихся детей также не нашли следов препарата от мух.