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Кеша запустила собственный лейбл Kesha Records

Американская поп-певица Кеша основала свой лейбл Kesha Records. Проект создан при поддержке агентства талантов Crush Music и дистрибьюторского подразделения Warner Music Group — ADA.

Источник: Звук

Американская поп-певица Кеша основала свой лейбл Kesha Records. Проект создан при поддержке агентства талантов Crush Music и дистрибьюторского подразделения Warner Music Group — ADA.

«Мое имя стало синонимом прозрачности, честности и безопасности. И я ручаюсь, что эти ценности будут соблюдаться мной и любыми артистами, которые подпишут контракт с моим лейблом», — написала артистка в своем заявлении. Она добавила, что хочет «переписать свою историю в музыкальном бизнесе» и сделать свою музыку «маяком света и добра».

В прошлом году Кеша прекратила сотрудничество с лейблами Kemosabe Records и RCA Records и закончила 10-летние судебные разбирательства со своим бывшим продюсером, главой Kemosabe Доктором Люком.

В июле 2023-го звезда выпустила первый сингл в качестве независимого исполнителя — Joyride. На 2025-й запланирован выход ее дебютного альбома на собственном лейбле.