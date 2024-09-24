Кеша запустила собственный лейбл Kesha Records

Американская поп-певица Кеша основала свой лейбл Kesha Records. Проект создан при поддержке агентства талантов Crush Music и дистрибьюторского подразделения Warner Music Group — ADA.
«Мое имя стало синонимом прозрачности, честности и безопасности. И я ручаюсь, что эти ценности будут соблюдаться мной и любыми артистами, которые подпишут контракт с моим лейблом», — написала артистка в своем заявлении. Она добавила, что хочет «переписать свою историю в музыкальном бизнесе» и сделать свою музыку «маяком света и добра».
В прошлом году Кеша прекратила сотрудничество с лейблами Kemosabe Records и RCA Records и закончила 10-летние судебные разбирательства со своим бывшим продюсером, главой Kemosabe Доктором Люком.
В июле 2023-го звезда выпустила первый сингл в качестве независимого исполнителя — Joyride. На 2025-й запланирован выход ее дебютного альбома на собственном лейбле.