«Они дают такой взрывной заряд»: бортпроводник Даниил о любимых книгах и музыке

Даниил прославился в соцсетях через мемное видео, в котором рассказывает о правилах безопасности на борту. Брутальный инструктаж так понравился зрителям, что ролик в одночасье разлетелся по всему интернету. Даниила даже нарекли одним из самых красивых мужчин в российской авиации. Звук Медиа решили раскрыть его с другой стороны и расспросили о музыке и любимых книгах. Уверены, что некоторые из них вы добавите себе в библиотеку.
Если бы решение зависело от вас, то под какую музыку стюарды проводили бы предполетный инструктаж?
— Для меня музыка имеет очень большое значение, потому что я в первую очередь позиционирую себя как музыкант. Что касается предполетного инструктажа, вообще там музыкального сопровождения никогда нет. Я по крайней мере не слышал, чтобы это происходило под музыку. Там идет речевая информация, под которую у тебя заранее отработаны движения, ты их делаешь, у тебя четкая последовательность, особо не импровизируешь.
Можно только за счет харизмы, каких-нибудь своих фишек что-то привнести в эту историю. Но я не знаю насчет других ребят. Я бы выбрал какой-нибудь трек у рок-команды. Я рос под этот жанр и люблю такую музыку. Может быть, я записал бы сам какой-нибудь крутой гитарный рифф прикольный. Гитарную, инструментальную тему, чтобы сделать, скажем так, саундтрек для инструктажа. Либо электронику в стиле Джона Уика. Я считаю, что это тоже очень органично впишется.
Знаете ли вы о каких-то подкастах или книгах, которые вы бы порекомендовали послушать и почитать и которые правдиво рассказывают о том, как устроена жизнь стюарда или как устроена жизнь аэропорта?
— Я таких книг не знаю. Но есть различные блогеры и люди, которые освещают эту профессию. Единственная книга по авиации, которую я когда-то читал, это был English for Cabin Crew. Это такое методическое пособие по английскому языку. По нему я немножко готовился к экзамену по английскому языку.
Назовите пять ваших самых любимых книг, которые вы всегда держите под рукой.
— Книга номер один — это кодекс бусидо. Это вообще one love. Это книга — путь воина, кодекс чести самурая. Некая настольная книга для воина. Потому что я всю жизнь занимаюсь восточными единоборствами. Мне очень близка эта философия. Этот путь. В книге очень много практических наставлений, рекомендаций для нашей жизни. Это книга номер один.
Я не могу выделить вторую книгу, прям как таковую, но выделю автора. Есть такой Джоко Виллинк, это бывший американский спецназовец, член группы «Морских котиков», который написал ряд книжек. Одна из его книг «Дисциплина — это свобода». Книги по мотивации, по жестким установкам, по правилам для мужчин. Когда находишься в разломанном состоянии, очень помогает мобилизоваться, собраться и, что называется, взять правильный курс. У меня есть несколько его книг, которые я часто перечитываю, потому что они дают такой взрывной заряд.
Также Дейл Карнеги «Как располагать к себе людей». Книга помогает научиться взаимодействовать с коммуникацией. С этим у меня проблем особо никогда не было, но книжка интересная.
Далее это биография «Ален Делон без маски». Замечательный актер, просто культ, имя нарицательное. Очень сильно переживал, когда я недавно узнал, что он умер. Это человек, с которые у меня совпадают многие взгляды. Мой, можно сказать так, наставник в каких-то вопросах. И, конечно, это непревзойденный актер с большой буквы. Это целая эпоха. Даже сейчас, взяв эту книгу в руки, я чуть слезу не проронил.
Назову еще две книги. Первая — Наполеон Хилл «Закон успеха». Это, скажем так, библия для предпринимателя. Пособие для человека, который хочет добиться каких-то больших успехов в жизни. Очень интересная книга, легко читается. Написана много лет назад, однако актуальна и по сей день.
Также часто перечитывал книгу «Брюс Ли: Дао кунг-фу». Она о боевом стиле джиткундо, о его видении единоборств, о философии, о том, как он считает, нужно правильно заниматься спортом. Конечно же, много интересных фактов из жизни самого Брюса. Шикарная книжка, тоже для тех, кто является поклонником единоборств.
Если вы захотите стать писателем, то книгу в каком жанре вы бы скорее всего написали?
— Когда я был маленький и учился в школе, то практически не делал ничего, что необходимо было по школьной программе. Я занимался тем, что сидел на уроках и писал сценарии фильмов. Насчет книги не знаю, но думаю, что, поскольку тогда я был человеком очень подсевшим на творчество Стивена Сигала, Жан-Клода ван Дамма, Дольфа Лундгрена, Арнольда Шварценеггера, Сильвестра Сталлоне, я бы написал сценарий какого-то боевика. Скорее всего, какой-нибудь художественный боевик, что-то очень захватывающее. Точно не автобиографию или фантастику, потому что это не моя тема. Что-то приближенное к реальности. Историческое или связанное с боевыми действиями, военной тематикой.
Есть такое ощущение, что свободного времени у стюардов совсем немного. Есть ли у вас свободное время для чтения книг или прослушивания подкастов?
— Свободное время — это результат твоего грамотного планирования. Есть тайм-менеджмент, специальная тема, которая помогает тебе грамотно распоряжаться своим временем, потому что время — самый ценный ресурс. Люди нашей профессии на самом деле имеют достаточно свободного времени, просто много времени уходит на восстановление между полетами. Я считаю, что найти время для книг, для прослушивания подкастов абсолютно реально. Нет ничего невозможного. Под какие-то подкасты можно засыпать, отдыхать, слушать перед сном, какие-то можно слушать по пути на работу. Я успеваю при этом еще тренироваться и заниматься различного рода творческой деятельностью. Поэтому, конечно, все можно успеть. Было бы просто желание.