«Они дают такой взрывной заряд»: бортпроводник Даниил о любимых книгах и музыке

— Когда я был маленький и учился в школе, то практически не делал ничего, что необходимо было по школьной программе. Я занимался тем, что сидел на уроках и писал сценарии фильмов. Насчет книги не знаю, но думаю, что, поскольку тогда я был человеком очень подсевшим на творчество Стивена Сигала, Жан-Клода ван Дамма, Дольфа Лундгрена, Арнольда Шварценеггера, Сильвестра Сталлоне, я бы написал сценарий какого-то боевика. Скорее всего, какой-нибудь художественный боевик, что-то очень захватывающее. Точно не автобиографию или фантастику, потому что это не моя тема. Что-то приближенное к реальности. Историческое или связанное с боевыми действиями, военной тематикой.