Ки из SHINee заявил, что использование ИИ должно регулироваться

Участник южнокорейского бойз-бэнда SHINee Ки считает, что развитие технологий приносит добро, если пользоваться им правильно.
На пресс-конференции, посвященной выходу своего сольного мини-альбома Pleasure Shop, певец рассказал, что графика в клипе на заглавный трек пластинки создавалась с помощью нейросетей. Ки выразил надежду, что искусственный интеллект не превзойдет людей. Артист относится к изобретению с интересом и страхом. «Я правда думаю, что в этом вопросе должны быть правила», — признался он.
Pleasure Shop стал третьим сольником звезды. В апреле стало известно, что Ки и его коллега по SHINee Минхо продлили свои контракты с SM Entertainment, в то время как Тэмин и Онью покинули компанию.