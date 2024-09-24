Создатель «Флибусты» объявил о ее закрытии из-за найденного у него рака мозга

Интернет-библиотека «Флибуста» вскоре прекратит свою работу, поскольку у ее создателя под ником Stiver диагностирована глиобластома - агрессивная форма рака мозга. «Флибуста на этом, видимо, закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело», - написал Stiver в посте "Конец". Обладатели прав на книги вели долгую борьбу с ресурсом, что привело к его «вечной блокировке» в 2016 году. Однако сайт работает даже сейчас.