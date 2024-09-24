Poppy раскрыла подробности предстоящего альбома

Продюсером релиза выступил бывший клавишник и перкуссионист коллектива Bring Me the Horizon Джордан Фиш.
Пластинка охватит такие жанры, как «деликатно поданная поп-музыка», «ретро-футуризм 80-х» и «поп-панк нулевых», передает NME.
Poppy также представила короткое видео, предположительно, тизер студийника под названием hey there, в котором звучит отрывок спокойной поп-песни. Сама девушка в ролике стоит у стены с замочными скважинами.
Треклист Negative Spaces пока не опубликован, но известно, что в альбом войдут ранее выпущенные синглы they’re all around us и New Way Out.