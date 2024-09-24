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Кендрик Ламар и Playboi Carti могут работать над фитом

Появилась информация, что рэперы Кендрик Ламар и Playboi Carti готовятся выпустить совместный трек и клип. Об этом в подкасте Wack100 рассказал блогер и актер Adam22.

Источник: Звук

Появилась информация, что рэперы Кендрик Ламар и Playboi Carti готовятся выпустить совместный трек и клип. Об этом в подкасте Wack100 рассказал блогер и актер Adam22.

По словам Адама, Playboi Carti едет в родной город Кендрика Комптон, чтобы снять там видео с коллегой. «Это перевернет игру», — заявил актер. Инициатором коллаборации, предположительно, выступил Карти.

Никто из артистов пока не комментировал слухи.

Тем временем Карти собирается выпустить свой третий лонгплей I AM MUSIC, в создании которого принимает участие Канье Уэст. Ламар же недавно неожиданно поделился новой композицией Watch The Party Die.