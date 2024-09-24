Сезон в «Метрополитен-опере» впервые откроется произведением женщины

Американский композитор Джанин Тесори стала первой женщиной, чье сочинение открыло сезон в нью-йоркском оперном театре "Метрополитен-опера.
Четвертая опера Тесори Grounded («Заземленная») прозвучала на сцене театра 23 сентября, сообщает Independent. Главную роль исполнила молодая канадская артистка Эмили Д’Анджело.
В интерпретации Джанин произведение впервые представили осенью 2023-го в Вашингтоне. Для «Метрополитен-оперы» оно было переработано. Композитор сократила его на 35 минут и убрала из сюжета одного персонажа.
«Заземленная» основана на одноименной пьесе 2011 года американца Джорджа Бранта. В книге рассказывается о летчице Джесс, перешедшей на управление дронами после того, как ее отстранили от полетов из-за беременности.
В нью-йоркском театре сочинения женщин-композиторов ставились лишь пять раз. Впервые это произошло в 1903 году с оперой Этель Смит «Лес».
Ранее румынская оперная певица Анджела Георгиу остановила оркестр во время спектакля в Сеуле.