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Сезон в «Метрополитен-опере» впервые откроется произведением женщины

Американский композитор Джанин Тесори стала первой женщиной, чье сочинение открыло сезон в нью-йоркском оперном театре "Метрополитен-опера.

Источник: Звук

Американский композитор Джанин Тесори стала первой женщиной, чье сочинение открыло сезон в нью-йоркском оперном театре "Метрополитен-опера.

Четвертая опера Тесори Grounded («Заземленная») прозвучала на сцене театра 23 сентября, сообщает Independent. Главную роль исполнила молодая канадская артистка Эмили Д’Анджело.

В интерпретации Джанин произведение впервые представили осенью 2023-го в Вашингтоне. Для «Метрополитен-оперы» оно было переработано. Композитор сократила его на 35 минут и убрала из сюжета одного персонажа.

«Заземленная» основана на одноименной пьесе 2011 года американца Джорджа Бранта. В книге рассказывается о летчице Джесс, перешедшей на управление дронами после того, как ее отстранили от полетов из-за беременности.

В нью-йоркском театре сочинения женщин-композиторов ставились лишь пять раз. Впервые это произошло в 1903 году с оперой Этель Смит «Лес».

Ранее румынская оперная певица Анджела Георгиу остановила оркестр во время спектакля в Сеуле.