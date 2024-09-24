Mash: Пашаев мог получить 3 млн рублей из госбюджета за фиктивное ранение

Следователи подозревают, что Эльман Пашаев сымитировал получение в апреле ранения в зоне СВО, чтобы получить 3 млн рублей из госбюджета, сообщает Mash. Проверяют и его июльское заявление - тогда Пашаев в соцсетях рассказал, как выжил после прилета дрона-камикадзе, и снова оформлял выплаты. Для допроса в Москве сослуживцев «звездного адвоката» вызвали с позиций на Угледарском направлении.