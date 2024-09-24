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Гитарист Slayer объяснил, почему был разочарован своим первым шоу Judas Priest

Гитарист Slayer впервые посетил концерт коллектива в рамках их тура в поддержку альбома Point Of Entry (1981).

Источник: Звук

Гитарист Slayer впервые посетил концерт коллектива в рамках их тура в поддержку альбома Point Of Entry (1981).

В интервью на радиостанции 107.7 The Bone артист пояснил, что на фотографиях всегда видел лидера Judas Priest Роба Хэлфорда в кожаной куртке с заклепками. Но в тот раз исполнитель появился на сцене в джинсовом костюме. «И я такой: “О, парень, да ладно!”», — рассказал Кинг.

При этом Керри отметил, что Роб остается его любимым хеви-метал-вокалистом. В его личном топе музыкант даже превосходит покойного фронтмена Rainbow и Black Sabbath Ронни Джеймса Дио, с которым гитарист дружил.

Ранее Хэлфорд заявил, что Judas Priest пока не собираются завершать карьеру.