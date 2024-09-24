Гитарист Slayer объяснил, почему был разочарован своим первым шоу Judas Priest

В интервью на радиостанции 107.7 The Bone артист пояснил, что на фотографиях всегда видел лидера Judas Priest Роба Хэлфорда в кожаной куртке с заклепками. Но в тот раз исполнитель появился на сцене в джинсовом костюме. «И я такой: “О, парень, да ладно!”», — рассказал Кинг.