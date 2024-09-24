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GFRIEND воссоединятся в честь своего десятилетия в 2025-м

Женская K-pop-группа GFRIEND вернется в честь десятилетней годовщины своего дебюта в следующем году.

Источник: Звук

Женская K-pop-группа GFRIEND вернется в честь десятилетней годовщины своего дебюта в следующем году.

Воссоединение пройдет «в рамках специального проекта», сообщает Korea JoongAng Daily со ссылкой на компанию Source Music. Известно, что инициаторами камбэка стали сами девушки, желающие подарить фанатам «драгоценное воспоминание».

Карьера GFRIEND началась в 2015-м с такими хитами, как Rough, Navillera, Sunrise. Последним их релизом стал альбом 回:Walpurgis Night (2020). В 2021-м коллектив был расформирован. При этом недавно участница команды Совон заявила, что секстет никогда не распадался и у артисток просто закончились контракты с агентством.