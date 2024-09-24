GFRIEND воссоединятся в честь своего десятилетия в 2025-м

Карьера GFRIEND началась в 2015-м с такими хитами, как Rough, Navillera, Sunrise. Последним их релизом стал альбом 回:Walpurgis Night (2020). В 2021-м коллектив был расформирован. При этом недавно участница команды Совон заявила, что секстет никогда не распадался и у артисток просто закончились контракты с агентством.