Лучшие фото 24 сентября

Участники тащат переносное святилище, микоси, в море в рамках осенних празднеств и молитв в честь хорошего урожая во время фестиваля Охара Хадака в японском Исуми.
Мужчина с собакой на фоне дыма от лесных пожаров в Сан-Маркос-Сьерра в аргентинской провинции Кордова. Аргентину охватили лесные пожары, огонь поразил жилые дома. Эвакуированы сотни жителей, местные СМИ сообщают о десятках пострадавших.
Рабочий выгружает бананы из грузовика на рынке в Коломбо. Сезон для бананов в Шри-Ланке идет круглый год, их выращивают повсеместно по на острове. На Шри-Ланке произрастает порядка 20 видов бананов.
Афганский рабочий сортирует использованные алюминиевые банки на свалке в Герате.
Израильская система «Железный купол» ведет работу по перехвату ракет, запущенных с территории Ливана.
Уличный торговец ждет покупателей в своей палатке, освещенной лампочкой, работающей от генератора, во время веерного отключения электроэнергии в эквадорской Манте.
Традиционное гончарное ремесло в афганском Кандагаре. Мастера пытаются сохранить для будущих поколений богатое художественное наследие афганской керамики Колали. Она известна благодаря уникальной голубой и зеленой глазури.
Самая тяжелая тыква, выращенная в России, весом 817 кг выставлена в Аптекарском огороде в Москве.