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Лучшие фото 24 сентября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Участники тащат переносное святилище, микоси, в море в рамках осенних празднеств и молитв в честь хорошего урожая во время фестиваля Охара Хадака в японском Исуми.

Источник: Reuters

Мужчина с собакой на фоне дыма от лесных пожаров в Сан-Маркос-Сьерра в аргентинской провинции Кордова. Аргентину охватили лесные пожары, огонь поразил жилые дома. Эвакуированы сотни жителей, местные СМИ сообщают о десятках пострадавших.

Источник: Reuters

Рабочий выгружает бананы из грузовика на рынке в Коломбо. Сезон для бананов в Шри-Ланке идет круглый год, их выращивают повсеместно по на острове. На Шри-Ланке произрастает порядка 20 видов бананов.

Источник: AFP 2023

Афганский рабочий сортирует использованные алюминиевые банки на свалке в Герате.

Источник: AFP 2023

Израильская система «Железный купол» ведет работу по перехвату ракет, запущенных с территории Ливана.

Источник: AP 2023

Уличный торговец ждет покупателей в своей палатке, освещенной лампочкой, работающей от генератора, во время веерного отключения электроэнергии в эквадорской Манте.

Источник: AP 2023

Традиционное гончарное ремесло в афганском Кандагаре. Мастера пытаются сохранить для будущих поколений богатое художественное наследие афганской керамики Колали. Она известна благодаря уникальной голубой и зеленой глазури.

Источник: QUDRATULLAH RAZWAN/EPA/ТАСС

Самая тяжелая тыква, выращенная в России, весом 817 кг выставлена в Аптекарском огороде в Москве.

Источник: SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС