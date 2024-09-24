Последние новости к вечеру 24 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 24 сентября 2024 года.
Госдума приняла закон об отправке подсудимых на военную операцию
Госдума приняла законопроект, позволяющий прекращать уголовное преследование подсудимых при заключении контракта на военную службу в период мобилизации или военного положения, по ходатайству командования воинской части.
Путин освободил Якушева с поста полпреда на Урале
Владимир Путин освободил Владимира Якушева от должности представителя президента в УрФО. Источник ТАСС сообщил, что Якушев может стать сенатором от Тюменской области, решение ожидается до 1 октября.
Песков ответил на заявление Зеленского о близком конце конфликта
Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине завершится после достижения целей Москвы. Это был ответ на слова Зеленского о том, что конфликт закончится раньше, чем ожидается.
Работодателей обяжут компенсировать неиспользованные отгулы
Госдума приняла закон, обязывающий работодателей выплачивать компенсацию за неиспользованные отгулы при увольнении. Ранее механизм выплаты компенсации за такие дни не был урегулирован в Трудовом кодексе РФ.
ЦБ ответил на слова Норштейна о «воровстве» «Ежика в тумане»
ЦБ РФ заявил о праве использовать персонажа «Ежик в тумане» на памятной монете к 50-летию мультфильма. Юрий Норштейн заявил о «воровстве» его произведения. ЦБ уточнил, что договор заключен с правообладателем — «Союзмультфильмом».