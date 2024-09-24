Фестиваль Signal объявил даты проведения в 2025 году

На сцене FLOWER состоялся красочный бал, на котором устроили шоу «первые лица одухотворенных музыкальных сообществ» — Odyssey Festival, RML и Leveldva. Наконец, программа RODNYA отметилась четырьмя саб-эвентами, например шоукейсом лейбла Slowdance, минимал-хаусом от RROOM во главе с Юрием Усачевым и 24-часовым выступлением команды HAZE.