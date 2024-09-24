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Фестиваль Signal объявил даты проведения в 2025 году

Местом проведения станет арт-парк в Калужской области «Никола-Ленивец».

Источник: Звук

Местом проведения станет арт-парк в Калужской области «Никола-Ленивец».

В 2024-м мероприятие проходило с 15 по 19 августа. Фестиваль посетили 20 000 гостей, на восьми сценах выступило более 250 артистов.

Предоставлено организаторами фестиваля

На сцене MEADOW отыграли концерты Найк Борзов, ЛАУД, «Альянс», «Деревянные киты» и многие другие. На MÖBIUS появились более нишевые артисты: Thomas Melchior, AOKI takamasa, Hayk Karoyi.

Экспериментальная площадка GHOSTY приняла шоукейс локальных резидентов американского лейбла Not Not Fun, а также Acid Twilight, «Шесть мертвых болгар» и т. д. Сцена KIOSKO приняла саб-эвенты творческого объединения Resonance Moscow, петербургского клуба Blank, лейбла Applique, московского заведения «Пропаганда».

Предоставлено организаторами фестиваля

На сцене FLOWER состоялся красочный бал, на котором устроили шоу «первые лица одухотворенных музыкальных сообществ» — Odyssey Festival, RML и Leveldva. Наконец, программа RODNYA отметилась четырьмя саб-эвентами, например шоукейсом лейбла Slowdance, минимал-хаусом от RROOM во главе с Юрием Усачевым и 24-часовым выступлением команды HAZE.

Кроме того, Signal показал зрителям арт-объекты от победителей конкурса Signal Art Call и провел образовательную программу ACADEMY.

Билеты на следующий фестиваль современной музыки, архитектуры и искусства уже в продаже в ограниченном количестве.

Напомним, что в честь Signal 2024 мы поговорили с коллективами «Альянс» и «Деревянные киты».