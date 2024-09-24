Фестиваль Signal объявил даты проведения в 2025 году

Местом проведения станет арт-парк в Калужской области «Никола-Ленивец».
В 2024-м мероприятие проходило с 15 по 19 августа. Фестиваль посетили 20 000 гостей, на восьми сценах выступило более 250 артистов.
На сцене MEADOW отыграли концерты Найк Борзов, ЛАУД, «Альянс», «Деревянные киты» и многие другие. На MÖBIUS появились более нишевые артисты: Thomas Melchior, AOKI takamasa, Hayk Karoyi.
Экспериментальная площадка GHOSTY приняла шоукейс локальных резидентов американского лейбла Not Not Fun, а также Acid Twilight, «Шесть мертвых болгар»
На сцене FLOWER состоялся красочный бал, на котором устроили шоу «первые лица одухотворенных музыкальных сообществ» — Odyssey Festival, RML и Leveldva. Наконец, программа RODNYA отметилась четырьмя саб-эвентами, например шоукейсом лейбла Slowdance, минимал-хаусом от RROOM во главе с Юрием Усачевым и 24-часовым выступлением команды HAZE.
Кроме того, Signal показал зрителям арт-объекты от победителей конкурса Signal Art Call и провел образовательную программу ACADEMY.
Билеты на следующий фестиваль современной музыки, архитектуры и искусства уже в продаже в ограниченном количестве.
Напомним, что в честь Signal 2024 мы поговорили с коллективами «Альянс» и «Деревянные киты».