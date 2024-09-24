L'One и Эрик Холматов выпустили клип на композицию «ВСЕ РАДИ ЛЮБВИ»

Рэпер L'One и мультижанровый артист, резидент джазового клуба Алексея Козлова Эрик Холматов представили видео на песню «ВСЕ РАДИ ЛЮБВИ».
В светлом ролике музыканты исполняют трек в школьном автобусе среди цветов и улыбающихся молодых лиц. Примечательно, что в клипе снялись мама, жена и дети L'One. Супруга звезды Анна также появилась на обложке сингла.
Кроме того, в работе можно увидеть пасхалку: вместо таблички с маршрутом на автобусе написана дата 24.10.24. Возможно, в этот день состоится релиз нового, седьмого полноформатника Левана.
Ранее артист представил видео на композицию «Мамба Менталити».