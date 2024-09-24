Когда в России отмечают День учителя, история и традиции праздника, лучшие идеи для подарка учителям

Подарок на День учителя — это возможность выразить благодарность за труд и внимание к ученикам. Главное при его выборе — проявить искренность и внимание. Подумайте, что могло бы порадовать именно вашего учителя, будь то практичная вещь, предмет для хобби или что-то символическое и душевное. Не забывайте, что согласно ст. 575 ГК РФ подарок должен быть не дороже трех тысяч рублей.