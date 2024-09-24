В Приморье застрелили медведя, задравшего двух человек и 35 собак

Бегают по Лучегорску, как будто это их второй дом. Сейчас зимой будет тигра где-нибудь рядом бегать. Он зашел к ним [в дом]. Скорее всего еды не хватает. Медведь — хищное животное, сейчас осень, еды мало, вот он сначала собачку покушал, а потом вовсе озверел, что решил в дом попасть",