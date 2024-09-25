Мессенджер «Зосима» смогут использовать все верующие, а не только православные

Мессенджер «Зосима», который прозвали «первой православной соцсетью», заработает через два года, но в пилотном режиме его начнут обкатывать в Ярославской области уже в ближайшее время. Предполагается, что с помощью «Зосимы» можно будет общаться с другими прихожанами и даже организовывать коллективные молитвы. Его создатели подчеркивают, что мессенджер смогут использовать и представители других конфессий, но все же планируют обратиться к патриарху Кириллу за благословением.