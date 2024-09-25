В России выявлены два случая COVID-19, вызванные вариантом XEC

Первые два случая заболевания ковидом, вызванных новым вариантом коронавируса XEC, выявлены в Уфе и Ростовской области. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Распространение нового штамма прокомментировал доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета Пироговского Университета Иван Коновалов.
XEC — это рекомбинантный вариант, образованный комбинацией двух более ранних субвариантов FLiRT Омикрона — KS.1.1 и KP.3.3. Симптомы всех типов заболевания схожи, среди них: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.
«XEC наиболее распространен во Франции, где на него приходится около 21% секвенированных образцов. Он также набирает обороты в Германии и Великобритании, где на него приходится 15% и 8% секвенированных образцов соответственно», — уточнили в ведомстве.
«Особенность любых респираторных инфекций — они “поднимают голову” в процессе активных контактов больших групп людей. Это как раз происходит в начале осени, когда восстанавливаются учебные, рабочие коллективы — именно с этим связан, как правило, подъем заболеваемости в сентябре-октябре. COVID-19, конечно, не исключение», — отметил Иван Коновалов.
Большинство симптомов прежнее — лихорадка, слабость, мышечные боли, насморк, кашель. «При наличии индивидуальных отклонений в состоянии здоровья болезнь может сопровождаться осложнениями, прежде всего со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем», — подчеркивает Коновалов.
Распространение нового подварианта коронавируса эксперт назвал «ожидаемо закономерным», он по-прежнему остается в разряде типичной острой респираторной вирусной инфекции.
«Опасность заболевания определяется больше не особенностями вируса, а наличествующими отклонениями в состоянии здоровья, включая хронические заболевания, такие как гипертония, диабет, астма, ХОБЛ, кардиомиопатия, ожирение, — у таких пациентов ковид по-прежнему может протекать тяжело», — подчеркнул доктор Коновалов.
В Роспотребнадзоре еще раз напомнили о барьерных средствах профилактики: нужно использовать средства индивидуальной защиты (маски), регулярно мыть руки с мылом, избегать контакта с больными людьми, проветривать помещения. Важно оставаться дома и обратиться к врачу в случае недомогания, особенно для людей старшего возраста и с хроническими заболеваниями.