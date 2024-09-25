Правда и действия: Херцог против фейков, Грановский — за мечту

В общей сложности архив Фонда Наума Грановского включает более 35 тыс. негативов. Некоторые из них, конечно, не раз демонстрировались на выставках и публиковались в книгах. В частности, в 2009-м вышла монография «Москва Наума Грановского», а в 2020-м — «Наум Грановский, 1920−1980». Новое издание, подготовленное Галереей Люмьер, продолжает эту линию, но расширяет и географический (в объективе отнюдь не только Москва), и даже стилевой диапазон. Помимо черно-белых снимков, с которыми искусство Грановского ассоциируется в первую очередь, здесь есть и цветные произведения, в том числе ранее не публиковавшиеся. И зачастую именно эти кадры оказываются человечнее, душевнее более холодных монохромных. Вот мальчик в изумлении застыл перед огромным фонтаном на Пушкинской площади, а вот благоустроенная набережная реки Нерис в Вильнюсе: по ту сторону — плотная застройка, а на этой — рыбаки с удочками.