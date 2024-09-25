Ты куда, Хадид: супермодель вернулась на подиум на показе Saint Laurent

В Париже стартовала Неделя моды весна/лето 2025. Одной из главных интриг стало возвращение на подиум после длительного перерыва Беллы Хадид, которая ставила карьеру на паузу, чтобы заняться здоровьем. Супермодель совершила камбэк на показе Saint Laurent 24 сентября. Показы в столице Франции будут идти до 1 октября. Свои коллекции там также представят Vetements, Victoria Beckham, Schiaparelli, Valentino, Balenciaga, Chanel, Miu Miu и другие бренды. До этого череда показов прошла в других столицах моды — Лондоне, Нью-Йорке и Милане. О главных трендах — в материале «Известий».
Неделя моды в Париже — одно из главных в календаре fashion-событий в мире — стартовала 23 сентября. Среди первых ярких, если говорить о самом шоу, а не о цвете, был показ Christian Dior, который прошел в Музее Родена во второй день. И само действо, и коллекция казались отголоском прошедшей во Франции летом Олимпиады. Открыли подиум дерзко, и сделала это не модель, а художница София Джиневра Джанни в образе лучницы, которая демонстрировала мастерство на протяжении всего показа.
Тема спорта читалась и в а-ля гоночных куртках с черно-белой шашечкой, в моделях с лампасами. Обратилась креативный директор модного дома Мария Грация Кьюри и к греческим мотивам — на подиуме продемонстрировали платья в пол из легких тканей фасонов, будто списанных с античных образов.
Один из главных трендов будущего сезона, о котором уже заявляли участники показов в других мировых столицах моды и который поддержал Christian Dior, — бахрома. Что до цвета, правили балом черный, белый и сияющий бежевый. Среди гостей шоу были звезды кино Аня Тейлор-Джой, Дженнифер Гарнер, Эшли Пак, Натали Портман.
Вечером того же дня — 24 сентября — состоялся показ Saint Laurent. Главной интригой была, впрочем, не коллекция, а возвращение Беллы Хадид на подиум. До этого супермодель взяла паузу в карьере, чтобы заняться здоровьем. У звезды была диагностирована болезнь Лайма. В августе 2023 года она вышла на связь с поклонниками на своей странице в соцсети и сообщила, что вернется, когда будет готова. Предпосылки к камбэку именно на показе Saint Laurent были. Несколько месяцев назад Хадид стала лицом новой кампании модного дома.
Ожидания оправдались. На подиуме Белла появилась в строгом брючном костюме поверх белой рубашки с галстуком и с туго затянутым пучком на голове. Образ дополнили очки. Всё это отсылало к самому Иву Сен-Лорану — создателю модного дома — и к тренду на офисный стиль. В цветовой гамме Saint Laurent оказался смелее Dior: классические оттенки и модели сменяли пестрые короткие юбки, легкие блузки и жаккардовые жакеты в красках зеленого, фиолетового, оранжевого, синего и бордового.
Отличился показ и завидной явкой — Ленни и Зои Кравиц, Гаспар Ноэ, Шарлотта Генсбур, Рами Малек, Кейт Мосс, Гвинет Пэлтроу.
На очереди — The Row сестер Олсен, Mugler, Vetements, Victoria Beckham, Vivienne Westwood, Hermes, Elie Saab, Schiaparelli, Valentino, Balenciaga, Chanel, Miu Miu, Louis Vuitton и многие другие бренды. Среди них, к слову, есть MaxHosa Africa, который недавно принимал участие в Неделе моды в Екатеринбурге.
До Парижа Недели моды прошли в Нью-Йорке, Лондоне и Милане. Некоторые тренды перекликаются в коллекциях разных брендов. Одним из них модные дома провозгласили объемные ветровки и парки. Можно — поверх вечерних платьев. Такая стилизация была у Burberry, Prada, The Attico, No.21.
В коллекции Bottega Veneta были снова бахрома, объемные пиджаки с мужского плеча (в случае с мужчинами — с папиного) и массивные сумки. Хотя больше внимания привлекал другой очаровательный аксессуар — простые пакеты-майки (это мы себе можем позволить). Еще один акцент — асимметрия. В данном случае он был в юбках-брюках. В коллекции того же Dior активно использовался в топах и блузках с геометричным верхом, у Ferragamo — в платьях.
Последний, помимо прочего, обратился и к балетной эстетике, как и JW Anderson и Simone Rocha. В коллекциях — балетки, туфли и босоножки с лентами, облегающие боди и лосины, юбки-пачки.
Уверенно продолжает держаться на подиумах откровенная сексуальность. Dolce & Gabbana сделал беспроигрышный ход, чтобы продемонстрировать ее — обратился к образам самых сексуальных блондинок: Мэрилин Монро, Мадонны и других. Певица, к слову, наблюдала в первом ряду, пока на подиуме Ирина Шейк дефилировала в бюстгальтере с конусными чашечками, отсылающими к прошлым десятилетиям, брюках с корсетным поясом, пиджаке и в светлом парике (как и остальные модели). Прозрачные ткани, кружево, ультракороткие шорты, облегающие платья и модели с открытыми частями тела — всё на подиуме воспевало роскошь и элегантную эротику.
Показы в Париже продлятся до 1 октября. Столичная публика же сейчас готовится к третьей Московской неделе моды. Она пройдет с 4 по 9 октября в ЦВЗ «Манеж». В программе показы российских и зарубежных дизайнеров (из Индонезии, Китая, ЮАР, Бразилии и др.), маркет, лекторий, фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts и международный шоурум.