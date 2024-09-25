Ты куда, Хадид: супермодель вернулась на подиум на показе Saint Laurent

Вечером того же дня — 24 сентября — состоялся показ Saint Laurent. Главной интригой была, впрочем, не коллекция, а возвращение Беллы Хадид на подиум. До этого супермодель взяла паузу в карьере, чтобы заняться здоровьем. У звезды была диагностирована болезнь Лайма. В августе 2023 года она вышла на связь с поклонниками на своей странице в соцсети и сообщила, что вернется, когда будет готова. Предпосылки к камбэку именно на показе Saint Laurent были. Несколько месяцев назад Хадид стала лицом новой кампании модного дома.