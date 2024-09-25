Сингл Linkin Park с Эмили Армстронг собрал за пару часов 4 миллиона просмотров

В новом сингле отчаянная блондинка Эмили Армстронг поет формировано, резко, переходя на яростный крик. А в некоторые куплеты вторгается с напористой рэп-читкой Майк Шинода. Ну, а электронные проигрыши звучат порой даже задумчиво, почти величественно и торжественно — с веяниями симфо-рока. В итоге эта песня даже стала гимном мирового чемпионата мира по компьютерной игре League of Legends в 2024 года.