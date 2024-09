Сингл Linkin Park с Эмили Армстронг собрал за пару часов 4 миллиона просмотров

Брутальная группа, в которой теперь поет 38-летняя вокалистка и гитаристка Эмили Армстронг, продолжает радовать премьерами. 24 сентября корифеи ню-метала и рэп-рока выпустили новую песню и видео Heavy Is the Crown. Ожидается, что этот трек войдет и в их будущий альбом From Zero, релиз которого назначен на 15 ноября.