Сингл Linkin Park с Эмили Армстронг собрал за пару часов 4 миллиона просмотров

Брутальная группа, в которой теперь поет 38-летняя вокалистка и гитаристка Эмили Армстронг, продолжает радовать премьерами. 24 сентября корифеи ню-метала и рэп-рока выпустили новую песню и видео Heavy Is the Crown. Ожидается, что этот трек войдет и в их будущий альбом From Zero, релиз которого назначен на 15 ноября.
В новом сингле отчаянная блондинка Эмили Армстронг поет формировано, резко, переходя на яростный крик. А в некоторые куплеты вторгается с напористой рэп-читкой Майк Шинода. Ну, а электронные проигрыши звучат порой даже задумчиво, почти величественно и торжественно — с веяниями симфо-рока. В итоге эта песня даже стала гимном мирового чемпионата мира по компьютерной игре League of Legends в 2024 года.
Поэтому героями нового видео оказались не только музыканты Linkin Park, но и участники киберспортивных команд по LoL T1 и Bilibili Gaming.
Впрочем, самим рок-звездам ныне не до игр. На радостях от появления в составе вокалистки и обретения отменного барабанщика Колина Бриттена из группы Papa Roach, Linkin Park отправились в первый за семь лет тур. Он завершится только 11 ноября.
А потом Linkin Park отправятся уже в следующий, в поддержку своего нового, восьмого, студийного альбома From Zero.
Кстати.
Уже известно, что в диск войдут 11 песен. А продюсерами его стали сами участники Linkin Park: Шинода, Бриттен и Брэд Делсон.