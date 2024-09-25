УГНТУ объединяет иностранных студентов со всего мира

— К массовой подготовке иностранных специалистов в УГНТУ мы приступили в 1990 году, тогда это были представители Республики Куба. Мы уже выпустили более 3000 студентов-иностранцев. Если раньше большинство из них обучались на горно-нефтяном и технологическом факультетах, то сегодня мы видим большой интерес к изучению IT-специальностей, материаловедческих и строительных направлений. Кстати, иностранцы обучаются и в нашем лицее, и по программам среднего профессионального образования, и в магистратуре, и в аспирантуре, защищают диссертации и работают у нас преподавателями. Такая комплексность в очередной раз подтверждает, что УГНТУ — это больше чем нефтяной, больше чем университет. Убедиться в этом сами вы можете, ознакомившись с нашим сайтом, социальными сетями, либо приехав к нам в Уфу, — подчеркнул Олег Баулин.