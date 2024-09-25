УГНТУ объединяет иностранных студентов со всего мира

В ведущем нефтегазовом вузе России — Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) — учатся почти 3000 иностранных студентов из более 50 стран мира, то есть каждый десятый приехал из-за рубежа. Что же привлекает их в УГНТУ?
Во-первых, престиж и репутация ведущего многопрофильного нефтегазового вуза страны, где сегодня готовят не только нефтяников, но и геологов, химиков, биотехнологов, экологов, строителей, менеджеров по туризму, экономистов, IT и других специалистов. В университете представлено более 300 образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профобразования. Помимо особого статуса опорного вуза России, УГНТУ является единственным нефтегазовым вузом, включенным в федеральную программу «Приоритет 2030», получающим спецчасть гранта на развитие научных исследований в этой отрасли.
Во-вторых, иностранные граждане могут поступить и учиться в университете бесплатно. Как рассказал проректор по развитию международной деятельности УГНТУ Наиль Чанышев, у граждан Кыргызстана есть уникальная возможность стать студентами Уфимского нефтяного не только по квотам Минобрнауки России для иностранцев, но и на общих основаниях, сдав внутренние экзамены вуза по профильным предметам. Они оцениваются по 100-балльной системе, как и ЕГЭ. Кроме того, продолжает работать программа переселения соотечественников.
Для тех, кто плохо знает русский язык, в Уфимском нефтяном есть специальные подготовительные курсы. Желающие также могут получать образование полностью либо частично на английском языке. Традиционно самое большое количество ребят обучаются по англоязычным программам в области нефтегазового дела, химической инженерии, мехатроники, искусственного интеллекта, энергетики и автоматизации.
Еще один большой плюс обучения в УГНТУ — всех первокурсников-иностранцев размещают в общежитиях вуза рядом с учебными корпусами, что экономит студентам время и деньги. Их сразу «берут под крыло» волонтеры службы помощи в адаптации иностранных обучающихся: встречают, помогают решить вопросы с мобильной связью, покупкой вещей и устройством в общежитие. Да и после первого знакомства с городом поддерживают буквально во всем, так ребятам гораздо легче приспособиться к новым условиям.
Влиться в студенческую жизнь иностранцам помогают и многочисленные культурные и спортивные праздники.
— У каждой страны свои традиции и обычаи. Поэтому для социальной адаптации иностранных студентов мы проводим дни национальных культур. Традиционными стали Международные зимние игры, на которых ребята и преподаватели вместе участвуют в лыжных гонках. Ежегодно проходят Чемпионат мира по футболу среди иностранных студентов, фестивали национальных кухонь и интернационального искусства «Науруз», КВНы и другие мероприятия, — рассказали в университете.
Кстати, в распоряжении студентов уникальная спортивная инфраструктура.
Для тех, кто хочет проявить себя в науке, в УГНТУ тоже созданы все условия. Благодаря развитой материально-технической базе, современным лабораториям и опытным педагогам студенты проводят научные исследования, побеждают в конкурсах и выигрывают гранты. Сегодня Нефтяной является участником Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, а также оператором федерального проекта по карбоновым полигонам, входит в состав Научного центра мирового уровня по рациональному освоению запасов жидких углеводородов планеты, развивает инжиниринговый центр.
Но самое главное преимущество обучения в УГНТУ — высокий процент трудоустройства. Спрос на молодых специалистов — выпускников Уфимского нефтяного превышает предложение. Ведь в вузе реализуют образовательные программы совместно с крупнейшими компаниями «Роснефть», «Газпром», «Транснефть», «СИБУР», «Лукойл». Многие студенты трудоустраиваются уже с момента прохождения производственной практики, ведь в рамках модели производственного обучения они полноценно работают, получая и стипендию, и зарплату, и соцвыплаты.
— Каждый наш выпускник-иностранец имеет возможность трудоустроиться в России. Этим активно пользуются граждане Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана: многие из них после окончания обучения работают в российских нефтегазовых компаниях, — отметили в вузе.
В этом году УГНТУ выпустил 229 студентов-иностранцев. 20 ребят получили дипломы с отличием. Среди них Аль-Хави Айман Ахмед Мохаммед из Йеменской Республики. Окончив магистратуру Института нефтегазового бизнеса, он стал трехтысячным иностранным выпускником Уфимского нефтяного и уже получил вид на жительство.
— Уфа для меня как второй дом. Я живу здесь уже семь лет, у меня много друзей, и я никогда не чувствовал здесь себя посторонним, — признается Айман.
Кстати, при выпуске иностранные студенты получают не только дипломы из рук ректора университета Олега Баулина, но и альбомы с фотографиями, запечатлевшими самые яркие дни в вузе.
— К массовой подготовке иностранных специалистов в УГНТУ мы приступили в 1990 году, тогда это были представители Республики Куба. Мы уже выпустили более 3000 студентов-иностранцев. Если раньше большинство из них обучались на горно-нефтяном и технологическом факультетах, то сегодня мы видим большой интерес к изучению IT-специальностей, материаловедческих и строительных направлений. Кстати, иностранцы обучаются и в нашем лицее, и по программам среднего профессионального образования, и в магистратуре, и в аспирантуре, защищают диссертации и работают у нас преподавателями. Такая комплексность в очередной раз подтверждает, что УГНТУ — это больше чем нефтяной, больше чем университет. Убедиться в этом сами вы можете, ознакомившись с нашим сайтом, социальными сетями, либо приехав к нам в Уфу, — подчеркнул Олег Баулин.
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