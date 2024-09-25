Аромат «Бармен»: линия парфюмов Hunq обыгрывает самые привлекательные в женских глазах профессии

Бармен, по версии Hunq, обожает делать сладкие сложные коктейли на основе рома и бренди, фруктовых ликеров и сливового вина, подтрунивать над своими клиентами, флиртовать с клиентками и смеяться вместе с ними. Фруктовый вкус коктейля завершается горько-сладким миндальным ликером, что в аромате выражено нотами марципана и жареных орехов на фоне древесного аккорда кедра и пачулей. Коктейль украшен лаймом, грейпфрутом и сладким апельсином. Горьковато-цитрусовые алкогольные оттенки усилены ароматами бессмертника, сена, амброксана, пачулей и бобов тонка. Все это подается на барной стойке из кедра, который привносит свои ароматические оттенки.