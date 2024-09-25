Аромат «Бармен»: линия парфюмов Hunq обыгрывает самые привлекательные в женских глазах профессии

Ароматы от нидерландского бренда нишевой парфюмерии Hunq — это всегда игра и свобода фантазий, определенные декорации, в которых можно примерить на себя образ героя кино или рекламы.
Само название Hunq переводится как «красавчик», а линия уже выпущенных парфюмов обыгрывает самые брутальные и привлекательные в женских глазах профессии: телохранитель, боксер, механик, садовник… Однако все эти ароматы с провокационной концепцией подходят не только мужчинам, но и женщинам.
Аромат «Бармен» переносит в атмосферу лучшего бара в городе, где собираются привлекательные люди, играет зажигательная музыка и вся атмосфера места располагает к удовольствию. Красавец-бармен посылает многозначительные взгляды, его улыбка притягивает всеобщее внимание. Хладнокровный и умелый, как фокусник, он виртуозно обращается с бутылками, стаканами и напитками. Такой парень мог бы стать «прекрасным принцем», но ему достаточно быть прекрасным барменом. Его королевство — за барной стойкой.
Бармен, по версии Hunq, обожает делать сладкие сложные коктейли на основе рома и бренди, фруктовых ликеров и сливового вина, подтрунивать над своими клиентами, флиртовать с клиентками и смеяться вместе с ними. Фруктовый вкус коктейля завершается горько-сладким миндальным ликером, что в аромате выражено нотами марципана и жареных орехов на фоне древесного аккорда кедра и пачулей. Коктейль украшен лаймом, грейпфрутом и сладким апельсином. Горьковато-цитрусовые алкогольные оттенки усилены ароматами бессмертника, сена, амброксана, пачулей и бобов тонка. Все это подается на барной стойке из кедра, который привносит свои ароматические оттенки.
#002 Barman Hunq в своей основе — это любимая многими современными парфюмерами нота бренди, на основе которой в сочетании со сладкой сливой получился пьянящий коктейль из флирта, специй и неоновых огней. Аромат не зря относят к семейству «гурманские».