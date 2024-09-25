В коллекциях осень-зима 2024/25 дизайнеры сделали ставки на сложные, но приятные для глаз цвета.

Из летних коллекций остался сливочно-кремовый с бежевыми дополнениями. Традиционная популярность осенью коричнево-зеленой гаммы выражается в использовании всей зеленой палитры, вплоть до хаки. Не сдает своих позиций красный total look, причем сейчас он смотрится более благородно, чем летом. Что касается голубых оттенков, то среди них нет единственно верного — уместны все.