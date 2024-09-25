Здесь лечебны даже грязи: зачем стоит съездить в Ессентуки осенью и не только

Из новшеств сезона отмечу первые на Кавминводах селфи-киоски с известными киноперсонажами, тем или иным образом связанными с курортными достопримечательностями. Популярные туристические локации теперь снабжены «разговаривающими» экранами, при помощи которых можно не только узнать историю конкретного места, но и сделать снимок с известной персоной. Так, напротив корпуса механотерапии, в котором лечат «органы движения», селфи-киоск знакомит с Раисой Захаровной из известного советского фильма «Любовь и голуби». У красивейшего здания бальнеогрязелечебницы, которое сохранилось с дореволюционных времен, модный городской гаджет представляет Киса Воробьянинов: в комедии Леонида Гайдая «12 стульев» именно здесь он просил милостыню «по-французски». Каждый может попробовать, насколько похоже у него получается «мсье, же не манж па сис жур». Всего за несколько дней — а интерактивные киоски были открыты 31 августа, в День города — они стали одним из самым популярных туристических развлечений в Ессентуках.