Здесь лечебны даже грязи: зачем стоит съездить в Ессентуки осенью и не только

К отдыху на Кавказских Минеральных Водах россияне проявляют интерес круглый год. В санатории города Ессентуки они приезжают со всех концов страны, чтобы пройти лечение местными природными ресурсами — минеральной водой и грязями, добываемыми на озере Тамбукан. О санаторном отдыхе в ближайшие месяцы и о дальнейшем развитии курорта нашему корреспонденту рассказал глава городской администрации Владимир Крутников.
Владимир Владимирович, есть ли смысл посещать Кавминводы осенью?
Владимир Крутников: Скажу откровенно: именно осенние месяцы для нашего курорта становятся самыми массовыми по турпотоку. Уходит жара, наступает время неспешных прогулок и активного лечения. Например, за прошлый бархатный сезон здравницу посетили больше 80 тысяч туристов. Сейчас уже началось активное бронирование на новогодние каникулы.
Места в санаториях и гостиницах разлетаются как горячие пирожки. Но у гостей нашего города всегда есть возможность остановиться в частном секторе и обустроить отдых по своему вкусу.
За чем, как правило, едут на ваш курорт? Чего ожидают от него путешественники?
Владимир Крутников: Каждый год становится все больше желающих провести осенний отпуск на курорте с природной минеральной водой. Ессентуки известны еще с царских времен. Это была особая природная территория, ставшая потом всесоюзной здравницей и федеральным курортом. Кто-то предпочитает приезжать именно «на воды» — традиционно для лечения. Другие выбирают активный отдых, осматривая местные природные достопримечательности, архитектуру и парки.
Помогает ли курортный сбор, который платят отдыхающие, совершенствовать внешний вид курорта?
Владимир Крутников: Роль этого инструмента трудно переоценить. За счет средств от курортного сбора в Ессентуках появилось сразу несколько точек притяжения.
Первыми стали Курортный бульвар и событийная площадка в парке. Благоустроены парковые площади, аллеи и терренкуры. Ко Дню города появился сквер на улице Анджиевского — это интересная пешеходная зона, где зашифрованы вехи истории курорта. Дизайнеры «вшили» культурный код города в малые архитектурные формы, фонтаны, подсветку и озеленение. Следующая локация для благоустройства будет определена на ближайшем городском курортном совете.
Из новшеств сезона отмечу первые на Кавминводах селфи-киоски с известными киноперсонажами, тем или иным образом связанными с курортными достопримечательностями. Популярные туристические локации теперь снабжены «разговаривающими» экранами, при помощи которых можно не только узнать историю конкретного места, но и сделать снимок с известной персоной. Так, напротив корпуса механотерапии, в котором лечат «органы движения», селфи-киоск знакомит с Раисой Захаровной из известного советского фильма «Любовь и голуби». У красивейшего здания бальнеогрязелечебницы, которое сохранилось с дореволюционных времен, модный городской гаджет представляет Киса Воробьянинов: в комедии Леонида Гайдая «12 стульев» именно здесь он просил милостыню «по-французски». Каждый может попробовать, насколько похоже у него получается «мсье, же не манж па сис жур». Всего за несколько дней — а интерактивные киоски были открыты 31 августа, в День города — они стали одним из самым популярных туристических развлечений в Ессентуках.
Недавно в вашем городе заговорили о новой концепции отдыха — особое внимание уделять детскому сегменту…
Владимир Крутников: Скорее развивать новое для себя, но очень перспективное направление. Мы отметили бум детского оздоровительного отдыха в Ессентуках еще в прошлом году. Затем подвели итоги за 2023 год: тогда у нас отдохнули больше 20 тысяч детей. Каждый год их становится больше, чем раньше. Правда, полностью детская специализация пока только у одного санатория курорта, но предложением по таким путевкам заинтересовались все представители здравниц города. Почему? Вы в курсе, думаю, что, по данным школьной диспансеризации за прошлый год, гастрит входит в стабильные лидеры общей заболеваемости школьников. Мы в силах изменить эту статистику в лучшую сторону.
Кроме того, на курорте проводится множество развлекательных и активных мероприятий, которые успешно дополняют лечение и отдых. Так, у нас ежегодно проходит Всероссийский фестиваль детского кино «Хрустальный источник», работают крупнейшие спортивные базы — Ледовая Арена, Ессентуки-Арена, физкультурно-оздоровительные комплексы и уникальный Центр иппотерапии, «лечения лошадьми». Не сомневаюсь, что детский туризм станет драйвером развития региона.
Кстати, горожане связывают большие надежды с новой инвестиционной площадкой в районе Капельной Балки. Они правы?
Владимир Крутников: Да, это так. Не секрет, что Кавказские Минеральные Воды уже с трудом справляются с постоянно растущим притоком туристов. Нам нужны новые проекты, которые снизят нагрузку на экологический курортный регион. Поселок Капельная Балка в северо-восточной части Ессентуков станет такой новой точкой роста и наиболее перспективной территорией развития.
Инвестплощадка «Капельная Балка» — это 53 гектара земли, на которых пока расположены пруды, образованные речушкой Капельной, есть и глубокий овраг с водотоком. Здесь будут построены Medical-SPA отель на 1100 номеров и Wellness&SPA отель на 900 номеров. Уже подписано соглашение с инвестором о строительстве. Благодаря этим проектам в городе появятся 6 тысяч дополнительных койко-мест и 2150 рабочих мест. Туристы называют Ессентуки «жемчужиной Кавказских Минеральных Вод», и теперь есть все шансы, что эта драгоценность получит ценную оправу.
С какого знакового места посоветуете начать знакомство с городом?
Владимир Крутников: С колеса обозрения! Оно самое высокое в Северо-Кавказском федеральном округе: 65 метров над землей очень впечатляют. Уютный зеленый городок в обрамлении белоснежной цепи Кавказских гор с высоты птичьего полета выглядит впечатляюще. Приезжайте, всё увидите своими глазами!