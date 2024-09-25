Знаковые места, приватность и отделка от мировых брендов: недвижимость коллекционного уровня в Москве и Петербурге

Armani / Casa Moscow Residences — первый и единственный жилой комплекс в России, созданный в партнерстве с Giorgio Armani. Он расположен в Замоскворечье, самом аутентичном районе Москвы, и практически готов к проживанию. Резиденции с видами на исторический центр и Третьяковскую галерею предлагаются с отделкой из натурального мрамора и ценных пород дерева. Здесь есть просторные гостиные с дровяными каминами, спальни с собственной гардеробной и ванной комнатой, в каждой из 24 резиденций — сервисная зона для персонала с отдельным лифтом. Интерьеры созданы при личном участии Джорджо Армани.