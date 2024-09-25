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Знаковые места, приватность и отделка от мировых брендов: недвижимость коллекционного уровня в Москве и Петербурге

Источник: Российская газета

Недвижимость коллекционного уровня — это активы, не имеющие аналогов. Такие проекты существуют в единственном экземпляре. Они появляются только в крупных мегаполисах и предлагаются с готовой отделкой в коллаборации с люксовыми брендами мирового уровня.

Несмотря на расположение рядом со знаковыми достопримечательностями, здесь обеспечивается высочайший уровень приватности. В Москве и Санкт-Петербурге такие пространства создает компания VOS'HOD.

Armani / Casa Moscow Residences — первый и единственный жилой комплекс в России, созданный в партнерстве с Giorgio Armani. Он расположен в Замоскворечье, самом аутентичном районе Москвы, и практически готов к проживанию. Резиденции с видами на исторический центр и Третьяковскую галерею предлагаются с отделкой из натурального мрамора и ценных пород дерева. Здесь есть просторные гостиные с дровяными каминами, спальни с собственной гардеробной и ванной комнатой, в каждой из 24 резиденций — сервисная зона для персонала с отдельным лифтом. Интерьеры созданы при личном участии Джорджо Армани.

Brusov.

В пяти минутах от Кремля находится знаменитый Брюсов переулок, где возводится респектабельный дом Brusov. Над его обликом работали архитекторы John McAslan+Partners. Дизайнерские интерьеры с текстилем Loro Piana созданы бюро 1508 London.

Brusov.

В доме всего 17 квартир и один пентхаус с видовой террасой. В каждой квартире — камины, панорамные окна, кухни с техникой класса люкс. Приватное патио с фонтаном и подземный паркинг подчеркивают статус дома.

Во времена Российской империи Cheval Court был частью Придворного конюшенного ведомства (cheval по-французски «лошадь»). Сейчас это объект культурного наследия. Его парадную гостиную украшает уникальная потолочная роспись начала XIX века руки Джованни Батисты Скотти.

В центре «золотого треугольника» Санкт-Петербурга находится клубный дом Cheval Court, из окон которого открываются виды на храм Спаса на Крови, канал Грибоедова и Михайловский сад. В отреставрированном 300-летнем особняке всего 12 резиденций с роскошными интерьерами от Ralph Lauren.

Cheval Court.

Дом готов и вскоре примет своих резидентов.