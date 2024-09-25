В московском ЦУМе представлена коллекция игровых роллеров Scarabeo

Похожий принцип игры в слова использовался в разных странах. Поэтому, когда итальянец Альдо Пасетти создал игру Scarabeo, на него подал в суд издатель Scrabble, у которого очень похожая доска, плитки и правила. Судебный процесс состоялся в конце 1950-х и завершился оправдательным приговором: судья решил, что идея самой игры не может быть приватизирована и не имеет отношения к иску, а длинное название «Скарабео» никто не спутает с коротким «Скрэббл». В Италии вариант Пасетти стал гораздо популярнее американского, придуманного в 1930-е годы. Очки начисляются в зависимости от длины слов, специальных полей с множителями букв и бонусов. Игроку доступно максимум восемь букв. Зато в книге правил игры целых 32 страницы.