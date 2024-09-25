В московском ЦУМе представлена коллекция игровых роллеров Scarabeo

Scarabeo — итальянский вариант игры Scrabble. У нас в стране она была когда-то известна под названием «Эрудит». Игроки стараются набрать очки, выкладывая на игровое поле по одной букве из своего набора. Буквы составляют слова, как в кроссворде, при этом каждая из них имеет свою «стоимость».
Компания Montegrappa, желая объединить за игровым столом семьи и дружеские компании, выпустила ручку Scarabeo. Эта лимитированная коллекция роллеров представлена в московском ЦУМе.
Похожий принцип игры в слова использовался в разных странах. Поэтому, когда итальянец Альдо Пасетти создал игру Scarabeo, на него подал в суд издатель Scrabble, у которого очень похожая доска, плитки и правила. Судебный процесс состоялся в конце 1950-х и завершился оправдательным приговором: судья решил, что идея самой игры не может быть приватизирована и не имеет отношения к иску, а длинное название «Скарабео» никто не спутает с коротким «Скрэббл». В Италии вариант Пасетти стал гораздо популярнее американского, придуманного в 1930-е годы. Очки начисляются в зависимости от длины слов, специальных полей с множителями букв и бонусов. Игроку доступно максимум восемь букв. Зато в книге правил игры целых 32 страницы.
Игра «вокруг ручки Montegrappa» развивает иностранный словарный запас: поскольку в комплект входят буквы латинского алфавита, в процессе можно освоить либо итальянский, либо английский язык. К ручке прилагается красный бархатный мешочек с набором из 26 букв. Из этих же букв по настроению можно собрать любое слово на корпусе пишущего инструмента. Нужна доска 17×17 квадратов (в Scrabble 15×15) и по 8 букв-плиток на каждого игрока (в Scrabble по 7). На пустые плитки, которые допустимо использовать в качестве любой буквы, нанесены изображения скарабеев — отсюда и название итальянской версии.
Слова можно собирать не только на игровом поле, но и на корпусе ручки
Ручка Montegrappa Scarabeo выпущена в двух вариантах (роллер и чернильное перо) лимитированными сериями по 300 экземпляров. У нее эффектное матовое покрытие из драгоценного палладия и красной смолы. На колпачке выгравированы такие же фишки, что используются в игре, а на его вершине под защитой сапфирового стекла красуется узнаваемый логотип марки.
Если вы или ваши знакомые без ума от сканвордов, кроссвордов и игры Scarbble, то новая ручка Montegrappa Scarabeo окажется весьма уместной в качестве подарка.