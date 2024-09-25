Boggi Milano представила в ГУМе новую интерпретацию классического стиля в одежде

Ознакомиться с ней можно в недавно открытом магазине на первой линии ГУМа. Осенне-зимняя коллекция марки — это технологичная одежда будущего, созданная в соответствии с современными тенденциями. Фасоны демонстрируют переосмысленный мужской стиль, более свободный и комфортный. В деловой линии представлены костюмы, рассчитанные на тех, кто ищет баланс между современной стилистикой и традиционной элегантностью. Boggi Milano по-новому интерпретирует классические предметы одежды — пальто, пиджаки, блейзеры и брюки.