Почему российские ювелиры стали уделять активное внимание брошам

Выражать свои мысли и настроение через «язык брошей» позже стали и госсекретарь США Мадлен Олбрайт, и нынешняя глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Оригинальные броши часто можно заметить и на спикере Совета Федерации Валентине Матвиенко. Все дело в том, что брошь — украшение, очень сложное по семантике, по ассоциациям и подтексту, но достаточно универсальное в смысле соответствия дресс-коду. Даже в тех ситуациях, где неуместны колье, привлекающие (и отвлекающие) внимание серьги, богатые кольца, брошь на лацкане или на воротнике лишь дает понять, что перед собеседником женщина, остающаяся ею на любой должности.