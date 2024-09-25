Почему российские ювелиры стали уделять активное внимание брошам

Броши — пожалуй, самые универсальные украшения, уместные по любому случаю. Их стили отличаются так же сильно, как характеры владелиц. Но при всей уникальности каждой из таких женщин их объединяют схожие качества: смелость, яркость, уверенность в себе и внутренний стержень, позволяющий иметь собственное мнение по любому вопросу. Брошь, как некогда геральдический знак, дает понять: перед вами дама с характером, занимает ли она государственный пост или работает в творческой сфере.
История брошей отличается от истории колье и браслетов, которые люди носили с древнейших времен: их роль изначально была не столько декоративной, сколько практичной. Прототипами брошей считаются фибулы — булавки-скобы, которыми скреплялись куски ткани. Например, плащ или рубаха перехватывались ими у горла. У состоятельных людей фибулы были очень дорогими — золотыми или серебряными, богато украшенными эмалью и драгоценными камнями. Со временем фибула из прагматического предмета превратилась в роскошное украшение. В Средние века и Новое время придворные дамы и члены монархических семейств украшали брошами корсажи своих пышных платьев. Популярными мотивами этих драгоценностей были корзинки с цветами, венки или букеты.
Другой источник появления брошей — геральдические гербы и ордена, которые, как правило, доставались мужчинам. Женщины стремились перенять многое из мужского гардероба, в том числе и ювелирного. Они полагали, что тоже достойны собственных «орденов». Таким образом, броши постепенно приобрели характер статусного и великосветского украшения. Именно такая семантика позволила им в наше время занять важное место в ювелирных шкатулках дам, занимающих самые высокие посты.
Начало этой моде в деловом дресс-коде положила Маргарет Тэтчер, первая в истории европейских государств женщина на посту премьер-министра. Ее фирменным стилем стало сочетание «клипсы + колье + брошь». Одновременно с ними Тэтчер надевала часы, браслет и кольца. Важнейшим аксессуаром для нее стала брошь, приколотая к жакету. В окружении премьер-министра даже говорили, что ее настроение можно угадать по лацкану — красуется ли там атакующий гепард или нежная орхидея. Универсальное статусное украшение специально для Тэтчер создал дом Chanel — это была платиновая брошь с бриллиантами в виде стилизованного цветка.
Выражать свои мысли и настроение через «язык брошей» позже стали и госсекретарь США Мадлен Олбрайт, и нынешняя глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Оригинальные броши часто можно заметить и на спикере Совета Федерации Валентине Матвиенко. Все дело в том, что брошь — украшение, очень сложное по семантике, по ассоциациям и подтексту, но достаточно универсальное в смысле соответствия дресс-коду. Даже в тех ситуациях, где неуместны колье, привлекающие (и отвлекающие) внимание серьги, богатые кольца, брошь на лацкане или на воротнике лишь дает понять, что перед собеседником женщина, остающаяся ею на любой должности.
Впрочем, брошь не обязательно должна подчеркивать статус — она может просто выражать настроение или служить изящным аксессуаром, со вкусом подобранным к одежде. Именно поэтому в последнее время российские ювелирные дома стали активно вводить их в свои коллекции.