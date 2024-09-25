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Бренд Fabiana Filippi 40 лет транслирует традиции благородного шика, вписывающиеся в любой гардероб

Источник: Российская газета

В следующем году бренд Fabiana Filippi (в России его представляет сеть «Кашемир и Шелк») отметит 40-летие.

Его креативный директор Лючия Де Вито раньше работала с Jil Sander, Valentino, Chloe, Pucci — и такая школа как нельзя лучше сказалась на стиле новых коллекций. Традиции бренда транслированы в современном дизайне: по словам Лючии, она следует женственности, элегантности и интеллектуальности марки. А мы, со своей стороны, отметим здесь наличие всех модных трендов осени.

Fabiana Filippi родом из Умбрии — региона, издавна славящегося трикотажем. С трикотажа все и началось, но сегодня марка предлагает total look: от элегантных платьев и юбок до верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров. Внимание к деталям заключается в создании безупречных фасонов и выборе лучших материалов.

Благодаря сочетаемости моделей по цвету и стилю из них легко собирать разные образы. В коллекциях используются в основном базовые цвета (осень-2024 — это все оттенки зеленого, вишневый, серый, желтый и беж), которые легко впишутся в любой гардероб и внесут в него благородный шик.