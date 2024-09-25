Бренд Fabiana Filippi 40 лет транслирует традиции благородного шика, вписывающиеся в любой гардероб

Его креативный директор Лючия Де Вито раньше работала с Jil Sander, Valentino, Chloe, Pucci — и такая школа как нельзя лучше сказалась на стиле новых коллекций. Традиции бренда транслированы в современном дизайне: по словам Лючии, она следует женственности, элегантности и интеллектуальности марки. А мы, со своей стороны, отметим здесь наличие всех модных трендов осени.