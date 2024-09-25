Звезды от Hublot: Почти полтысячи драгоценных камней озаряют каждую модель

Ювелирное и часовое искусство в творениях Hublot всегда идут рука об руку. Вот и в этих часах благодаря их драгоценным циферблатам и корпусам время становится просто ослепительным.
Впечатление от женственного дизайна и изящной формы часов усиливает бриллиантовая инкрустация. Целых 479 драгоценных камней классической огранки озаряют каждую модель Spirit of Big Bang Full Pave немеркнущим сиянием тысяч звезд, играющим в каждой из 27 782 граней.
«Наши часы созданы для того, чтобы открывать вам свои сердца. При этом они в вас самих зажигают искру радости, — говорят в компании Hublot. — Ювелирные изделия или часы? Теперь вам не нужно выбирать! С 2007 года мы ежегодно выпускаем модель с драгоценными камнями. Нами движет прежде всего страсть: мы ценим инновации, открываем новые горизонты, создаем исключительные изделия, начиная от тщательного отбора драгоценных камней и заканчивая их изысканной оправой. Достижение эстетических и технических высот и достижение высочайшего уровня точности — это искусство, которым мы занимаемся каждый день».
Бриллианты в этих моделях сливаются в яркую симфонию света
Великолепные бриллианты общим весом 2,1 карата в каждой модели складываются в ослепительную симфонию света, сияя на корпусе и безеле, полностью покрывая циферблат. Следуя принципам элегантности, мастера мануфактуры дополнили часы лаконичным ремешком из натурального белого или черного каучука с подкладкой.
Модели в форме «бочонка», характерной для всей коллекции Spirit of Big Bang, приводятся в действие механизмом с автоподзаводом. Корпус знаменитой сэндвич-конструкции увенчан характерными для бренда шестью H-образными винтами. Часы комплектуются удобными сменными ремешками с раскладывающейся застежкой.