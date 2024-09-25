Звезды от Hublot: Почти полтысячи драгоценных камней озаряют каждую модель

«Наши часы созданы для того, чтобы открывать вам свои сердца. При этом они в вас самих зажигают искру радости, — говорят в компании Hublot. — Ювелирные изделия или часы? Теперь вам не нужно выбирать! С 2007 года мы ежегодно выпускаем модель с драгоценными камнями. Нами движет прежде всего страсть: мы ценим инновации, открываем новые горизонты, создаем исключительные изделия, начиная от тщательного отбора драгоценных камней и заканчивая их изысканной оправой. Достижение эстетических и технических высот и достижение высочайшего уровня точности — это искусство, которым мы занимаемся каждый день».