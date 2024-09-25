БГМУ Минздрава России стал мультинациональной площадкой для студентов из 60 стран

Конкурс на поступление в Башкирский государственный медицинский университет (БГМУ) в 2024 году составил 10 человек на место. Такой высокий спрос объясняется тем, что учиться здесь мечтают абитуриенты не только из российских регионов, но и из-за рубежа. Башкирский медуниверситет, вошедший в пятерку лучших медицинских вузов России, превратился в мультинациональную площадку для пяти тысяч студентов из 60 стран мира.
Перед студентами открываются широкие горизонты, ведь они могут стать не только высококвалифицированными врачами, но и пройти обучение по таким специальностям, как медицинская биохимия, биоинженерия и биоинформатика, биология, промышленная фармация, социальная работа и даже IT-технологии. А после окончания учебы у них есть возможность получить российское гражданство и остаться работать в Башкортостане и России, как ежегодно это делают более 100 выпускников-иностранцев. Или за их пределами: диплом БГМУ признается в более ста странах, а выпускники работают в 120 государствах мира.
Если больше привлекает карьера исследователя, то встать на путь ученого, обучаясь в БГМУ Минздрава России, очень просто — в университете активно развивается наука. Научные исследования ведутся в рамках 18 сформированных научных школ и 43 научных направлений.
На базе Межвузовского студенческого кампуса, который появился в столице Башкортостана, открыты научные лаборатории Башкирского государственного медицинского университета, где проводятся исследования мирового уровня: лаборатории поиска малых таргетных молекул, аддитивных технологий, микробиома человека, молекулярных гибридов, математического моделирования.
В открывшемся недавно Институте фундаментальной медицины начали работать шесть лабораторий, где проводят исследования, результаты которых могут стать прорывными в мировой научной практике.
ВАЛЕНТИН ПАВЛОВ, ректор БГМУ, академик РАН, профессор. Фото: предоставлено пресс-службой БГМУ
— Технологии научного поиска наших ученых привлекают молодежь не только из России. Медицина очень быстро развивается, и мы непрерывно работаем над тем, чтобы выпускники Башкирского государственного медицинского университета были подготовлены к работе с новейшими технологиями и лекарствами, которые еще не изобретены. Мы делаем ставку на развитие научных компетенций — все это позволяет нам подготовить врача XXI века. Наш медицинский университет становится исследовательским университетом, он участник всех крупных федеральных проектов Министерства здравоохранения России и крупных научных проектов Минобрнауки, в том числе федеральной программы поддержки развития университетов «Приоритет 2030», — говорит ректор БГМУ, академик РАН, профессор Валентин Павлов. — Мы становимся международным центром науки, потенциал вуза все больше привлекает ведущих ученых с мировым именем для реализации научных проектов и создания медицинских знаний завтрашнего дня.
Башкирский медицинский университет активно развивает сотрудничество с Кыргызстаном. В настоящее время в нашем вузе обучается 15 студентов из Кыргызской Республики, совсем недавно мы подписали договор о сетевой форме реализации образовательной программы специалитета по специальности «Фармация» с Кыргызской государственной медицинской академией им. И. К. Ахунбаева.
Студентам-иностранцам в БГМУ помогают адаптироваться как в языковом, так и в культурном и в социальном плане.
Во время каникул проводятся зимние и летние школы, дающие возможность углубить знания по предметам и попрактиковаться в клиниках. Группы по 20−30 человек выезжают за пределы Уфы и работают в районных больницах. Для тех, кто в каникулы не едет на практику и остается в Уфе, проводятся предметные школы — по анатомии, биологии, гистологии.
Для прохождения практики есть 22 клинические базы в Уфе, а также в районах и городах республики. Есть у БГМУ собственная клиника с единственным в Приволжском федеральном округе Центром роботической хирургии. Студенты могут посещать операции, которые проводит ректор, академик РАН, профессор Валентин Павлов.
Иностранцы обучаются, как правило, платно. Но абитуриенты из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Беларуси могут претендовать на бюджетные места, если пройдут те же вступительные испытания, что и россияне. Еще один вариант поступить на бюджет — получить квоту на обучение через Россотрудничество.
В структуре БГМУ пять факультетов, 80 кафедр, медицинский колледж, клиника БГМУ, клиническая стоматологическая поликлиника, Всероссийский центр глазной и пластической хирургии (ВЦГПХ), Уфимский научно-исследовательский институт глазных болезней (УФ НИИ ГБ), Федеральный аккредитационный центр, Институт развития образования, Институт урологии и клинической онкологии, Институт цифровой медицины, Институт фундаментальной медицины, центральная научно-исследовательская лаборатория (ЦНИЛ), молодежное научное общество, спортивно-оздоровительный лагерь (СОЛ), центр довузовской подготовки и профориентационной работы, учебно-методический комплекс «Школа-вуз».
Контакты.
Приемная комиссия БГМУ.
450008, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Заки Валиди, д. 47.
• Телефон: 8 (347)272−92−31.
• Сайт: www.bashgmu.ru.
• E-mail: bashsmu@yandex.ru
reсtorat@bashgmu.ru.
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