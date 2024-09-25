БГМУ Минздрава России стал мультинациональной площадкой для студентов из 60 стран

— Технологии научного поиска наших ученых привлекают молодежь не только из России. Медицина очень быстро развивается, и мы непрерывно работаем над тем, чтобы выпускники Башкирского государственного медицинского университета были подготовлены к работе с новейшими технологиями и лекарствами, которые еще не изобретены. Мы делаем ставку на развитие научных компетенций — все это позволяет нам подготовить врача XXI века. Наш медицинский университет становится исследовательским университетом, он участник всех крупных федеральных проектов Министерства здравоохранения России и крупных научных проектов Минобрнауки, в том числе федеральной программы поддержки развития университетов «Приоритет 2030», — говорит ректор БГМУ, академик РАН, профессор Валентин Павлов. — Мы становимся международным центром науки, потенциал вуза все больше привлекает ведущих ученых с мировым именем для реализации научных проектов и создания медицинских знаний завтрашнего дня.