Рядом с Садовым: Галерея «Твинстор» дарит идеи и вдохновение для собственного интерьера мечты

Рядом с живописным Замоскворечьем, вблизи Садового кольца и исторического центра столицы уже 15 лет открыты двери галереи интерьеров «Твинстор». Это пространство, где можно найти вдохновение для создания домашнего интерьера своей мечты. Целых два этажа занимают коллекции европейских дизайнеров: корпусная и мягкая мебель, кухни, сантехника, освещение и декор. Помочь клиентам с выбором и подсказать индивидуальные решения всегда готова команда профессионалов.
В уютной и спокойной атмосфере галереи, открытой ежедневно, можно ознакомиться с трендовыми новинками или же найти классические модели, которые никогда не выйдут из моды. Консультанты готовы вдохновлять клиентов на создание пространства, которое отражало бы их индивидуальность и стиль жизни. Каждый элемент интерьера, который будет выбран, станет частью личной или семейной истории.
Кроме частных покупателей, «Твинстор» ориентирован на дизайнеров, профессионально работающих с интерьерами. В этой галерее известные эксперты регулярно читают лекции по стилю и дизайну. В целом здесь будет интересно людям, самостоятельно принимающим решения, ценящим высокое качество товаров и персональное внимание к своим задачам.
Каждая деталь этого пространства и его экспозиций создана для уюта и комфорта: мягкий свет, модные интерьеры и дружелюбная атмосфера. Здесь нет толчеи и суеты: только клиенты со своими мечтами о стильном и уютном доме. В галерее стремятся создать условия, в которых каждый из них может прочувствовать, какой стиль ему близок, без спешки и давления.
Понимая, что время — это ценный ресурс, команда «Твинстор» наладила работу своих шоурумов напрямую с ведущими европейскими мебельными фабриками. Это позволяет клиентам не только экономить деньги, но и получать эксклюзивные решения для своего интерьера. Галерея гордится тем, что представляет оригинальные сертифицированные бренды, знаменитые в мире дизайна интерьеров: Tom Dixon, Roche Bobois, Villeroy & Boch, Natuzzi, EMU, Franco Ferri, Bo Concept, Seletti, Nicoletti Home, Rubinetterie Eurorama. Этот список далеко не полон.
Даже самые необычные формы диванов выполняют свою функциональную роль в пространстве.
Площадь этого торгового центра, специализирующегося на создании уютной обстановки в доме, нельзя назвать огромной, при этом она очень грамотно зонирована. В соответствии с концепцией, заложенной в названии «Твинстор» (twin — по-английски «двойной», store — «магазин»), в галерее два этажа, на которых представлен широкий ассортимент европейской мебели, кухонь, сантехники, освещения и декора.
Для удобства гостей и покупателей предусмотрена собственная охраняемая парковка. Не нужно думать, где оставить машину — можно сосредоточиться на самом шопинге. Даже если покупка состоится не сразу, полюбоваться красивыми решениями в дизайне мебели, отделке и освещении всегда приятно. Каждая из этих деталей может дать простор воображению, сыграть роль источника ваших собственных идей по преображению дома.
В галерее наглядно демонстрируется, как оригинально могут быть оформлены такие традиционные места отдыха как спальня.