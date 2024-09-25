MIUZ Diamonds дал уникальной коллекции украшений название в честь королевских домов мира

Ювелирный дом MIUZ Diamonds, вдохновленный историей драгоценностей правящих домов мира, дал своей коллекции украшений с уникальными природными камнями название Royal, то есть «Королевская». В ней представлены в частности желтые фантазийные бриллианты (Fancy), чрезвычайно востребованные сегодня на мировом ювелирном рынке. Своим успехом коллекция во многом обязана мастерам-ювелирам, продолжателям традиций знаменитой «русской огранки» (russian cut).
В украшениях XV века еще не было бриллиантов — в них красовались алмазы. «Бриллиантовой эпохой» стали
Ювелирный дом MIUZ Diamonds ведет свою историю с 1920 года. Более чем столетний опыт работы с драгоценными камнями, современные технологии безупречной круглой «русской огранки» и тщательный контроль на всех этапах производства гарантируют, что каждое украшение коллекции Royal действительно достойно королей.
Центральный бриллиант огранки «изумруд», 5,04 карата, два багетных бриллианта, 0,78 карата.
Наряду с бесцветными бриллиантами высоко ценятся цветные — fancy diamonds, от лимонно-желтого до яркого канареечного оттенка. Геммологи MIUZ Diamonds выбирают только лучшие природные камни, добытые на известных месторождениях Якутии, Азии, Африки и Южной Америки. Украшения с ними становятся настоящими фамильными ценностями.
Кольцо в стиле ар-деко с нежно-лимонным бриллиантом огранки «овал», 1,53 карата, 4 бесцветных бриллиантовых «багета» 0,17 карата.
В них использованы бриллианты безупречного качества в соответствии с «правилом четырех С»: carat weight (вес в каратах), color (цвет), clarity (чистота) и cut (огранка).
Роскошные украшения Royal Diamond созданы MIUZ Diamonds в единственном экземпляре. Коллекция так названа потому, что в ней представлены крупные бриллианты с прекрасными характеристиками, ценность которых ежегодно возрастает.
Центральный бриллиант огранки «кушон», 3,22 карата, бриллианты огранки «багет» и «круглая».
«Русской огранкой» в мировой бриллиантовой индустрии принято называть просто наивысшее качество огранки. Это подтверждают слова американского геммолога Ричарда Шервуда: «В общем смысле это означает очень высокое качество обработки. Хотя правильно было бы использовать этот термин исключительно для камней, ограненных в России, он часто применяется и к бриллиантам из других регионов мира, имеющих хорошую огранку».
Центральный бриллиант огранки «сердце», 5,17 карата, 40 бесцветных бриллиантов круглой огранки, 0,35 карата.
В коллекции Royal акцентно обыграны бриллианты пяти различных видов огранок. Центральный камень поддержан бриллиантовым ансамблем меньшего размера, который составляет с ним единую композицию. Кольца, серьги и подвески Royal — это прежде всего, конечно, вечерние украшения. Тем не менее их можно носить и с дневным костюмом или коктейльным платьем.
Центральный бриллиант огранки «кушон» 1,01 карата, бесцветные бриллианты круглой огранки.