MIUZ Diamonds дал уникальной коллекции украшений название в честь королевских домов мира

В украшениях XV века еще не было бриллиантов — в них красовались алмазы. «Бриллиантовой эпохой» стали XVIII—XIX вв. ека: развитие техники существенно продвинуло вперед гранильное дело. У представителей европейских монархий и у российских императриц имелись великолепные бриллиантовые парюры. С тех времен количество добытых в мире алмазов значительно выросло. Но даже самые богатые месторождения имеют свойство постепенно исчерпываться, а действительно идеальных крупных бриллиантов в природе по-прежнему очень мало. Их возраст составляет 200−350 миллионов лет, но время над ними не властно. Обладание подобным сокровищем — большая удача.