Модные осень-зима 2024−2025: даже в городской суете можно оставаться частью природы

Даже в городской суете можно оставаться частью природы — об этом говорят осенне-зимние коллекции марок, которые представляет компания «Кашемир и Шелк».
Мы обратили внимание на вещи оригинальные и в то же время универсальные, которые в холодное время года согреют не только тело, но и душу: они созданы из мягких и комфортных материалов и хранят тепло человеческих рук, которые выпустили их в свет. Природная гамма цветов завершает и усиливает впечатление уюта и комфорта.
Марка Avant Toi привлекает оптическими эффектами и современными формами. В женскую линию вошли асимметричные свитера и летящие кардиганы, платья и пончо. Особое значение имеют платки и шарфы: они выступают как самостоятельный предмет гардероба, порой заменяя жилет или кардиган. Объемные силуэты соседствуют с фасонами ultra slim, эффектные переходы оттенков создают психоделическое настроение. Палитра цветов — теплые молочные, медовые и шоколадные, приглушенные зеленые и сиреневые, ледяные голубые и мраморные розовые, переливающиеся серебристые и золотые.
Мужская линия Avant Toi предлагает добавить в деловой образ творческую ноту. Расцветки напоминают текстуру камня, росчерки углем или свет сквозь кроны деревьев, есть и классическая клетка «принц Уэльский». Оттенки цветов — графитовые и древесные, зеленый и хаки, насыщенный синий и бежевый.
Коллекция «Произведение природы» от бренда Peserico — это элегантный минимализм. Классические линии моделей обогащены уточненными функциональными деталями. В благородные натуральные волокна добавлены мерцающие нити, что позволит этой одежде расцветить повседневность. Материалы — шерсть, шелк и кашемир, которые смешиваются с альпакой. Шелковистый бархат и невесомые ткани поддерживают концепцию «тихой роскоши». Цветовая палитра создает иллюзию туманного моря или альпийского горизонта: чистый белый, светлый голубой, розовый кварц и серые тона гранита и сланца. Их разбавляет цвет грецкого ореха и древесные оттенки. О горных вершинах напоминают серебристые тона.