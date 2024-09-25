На общей эковолне

— Акция поэтапно проходила во всех городах присутствия компании «Росводоканал». Эковолна накрыла Оренбург, Тюмень, Липецк и теперь докатилась до Омска. Только у нас ее участниками стали около ста человек. Цель мероприятия — привлечь внимание молодежи и подрастающего поколения к экологическому состоянию городов. Провести просветительские мероприятия. Воспитать в обществе потребность к порядку, чистоте, — поясняет директор по персоналу омского водоканала Анна Литвинова.