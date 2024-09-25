На общей эковолне

Даже рутинную уборку территории можно превратить в незабываемое мероприятие. Это доказали сотрудники Омского водоканала и студенты омских вузов и ссузов, которые решили навести порядок в любимой зоне отдыха омичей — парке «Зеленый остров». Цель акции «ЭКОволна РВК» — объединить усилия в борьбе за чистую и здоровую окружающую среду.
Сбору мусора, который организаторы провели как зажигательное соревнование, предшествовали игры, викторины, эстафеты. В результате у омичей получилась нескучная пятница. Огромный грузовик вывез с набережной Иртыша гору отходов. А победители получили награды.
«Даже не ожидали, что будет так весело. Столько впечатлений, новой информации, знакомств. Есть смысл не пропускать такие классные мероприятия», — признаются омские студенты.
Участниками экологической акции стали девять команд. Четыре из них сформировали молодые сотрудники предприятия, остальные — студенты и волонтеры профильных учебных заведений: омских технического и аграрного университетов, многопрофильного и промышленно-экономического колледжей.
— Акция поэтапно проходила во всех городах присутствия компании «Росводоканал». Эковолна накрыла Оренбург, Тюмень, Липецк и теперь докатилась до Омска. Только у нас ее участниками стали около ста человек. Цель мероприятия — привлечь внимание молодежи и подрастающего поколения к экологическому состоянию городов. Провести просветительские мероприятия. Воспитать в обществе потребность к порядку, чистоте, — поясняет директор по персоналу омского водоканала Анна Литвинова.
Программа мероприятия состояла из трех туров — экологической викторины из двадцати вопросов, серии игр на ловкость и смекалку, а также соревнований по сбору мусора на территории парка «Зеленый остров».
Молодежь это делала с таким азартом, так весело, что невольно привлекла внимание многочисленных посетителей парка, которые сразу превратились в болельщиков. То есть еще одна цель акции — привлечь к проблемам экологии население — тоже выполнена.
— Десяток простых и захватывающих мини-игр, в которых мы участвовали, можно запросто организовать и самим, чтобы друзья не скучали. И я непременно воспользуюсь этим опытом, — призналась студентка Анастасия Алексеева.
По словам волонтеров, отдыхающие омичи пока не блещут аккуратностью. Оставляют после себя горы мусора — бутылки, пластиковую посуду, тетрапаки, влажные и бумажные салфетки. Чтобы вывезти с территории парка все это «добро», пришлось заказывать КамАЗ. Зато теперь «Зеленый остров» блистает чистотой.
Победителем стала команда предприятия, участники которой не только точнее и остроумнее других отвечали на вопросы викторины, но и превзошли их в скорости по выполнению других заданий. Из пятисот килограммов собранного мусора сто кило-граммов — на ее счету.
Как оказалось, акция на «Зеленом острове» далеко не единственная. Подобные мероприятия омский водоканал проводит регулярно. В частности, водоканальцы в числе 450 омичей стали участниками Всероссийской акции «Вода России» нацпроекта «Экология», из которой организаторы устроили настоящий фестиваль. А волонтерский проект предприятия «Сад Сибири» по уборке любимых мест отдыха горожан занял призовое место в региональном экологическом конкурсе.
— Волонтеры и молодежь активно участвуют и в других аналогичных мероприятиях — всероссийских, городских, корпоративных. Дважды в год мы проводим «Неделю добра», собирая книги для сельских библиотек, вещи для нуждающихся омичей, использованные батарейки. Убираем берега рек и озер. Хотим вернуть Омску статус города-сада. Чтобы отдыхать горожанам и гостям было приятно и комфортно, — говорит Анна Литвинова.
По сути ориентированность предприятия на волонтерские и экологические проекты заложена в самой природе водоканала, вся профессиональная деятельность которого связана с доставкой питьевой воды, очисткой стоков, внедрением безопасных технологий. Так что беречь чистоту природы, речных ресурсов вполне логично.
Кстати.
Омский водоканал обслуживает водопроводные сети протяженностью 1 898 километров, канализационные сети протяженностью 1334 километра. Оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению 960 тысячам абонентов и более восьми тысячам юридических лиц.
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