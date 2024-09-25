Заместитель гендиректора «Роза Хутора» Хворостяный: Иностранцы впечатлены сервисом и инфраструктурой курорта

Сергей Хворостяный: Пока только один, но мы планируем масштабировать практику. Новый стандарт услуг пока не охватывает рестораны, однако и они тоже постепенно внедряют принципы общественного питания «халяль». Результаты есть. В прошлом году у нас побывали 950 человек с Ближнего Востока, в основном из Дубая и стран Персидского залива. В этом уже приехали более 1000 путешественников — благодаря тесному взаимодействию российского туроператора с партнерами в Бахрейне, которые наладили регулярные чартерные рейсы, а также решению вопроса обмена денег и оформления российской банковской карты. Арабские гости с удовольствием пользуются канатными дорогами, ресторанами, посещают культурно-этнографический центр «Моя Россия», катаются на родельбане, очень любят экскурсии на ферму альпак, на подворье «Шишин двор»… И все же большие семьи порой сомневаются, приезжать ли, поскольку в их традициях принято жить в объединенных номерах с общей запираемой дверью. Такие категории, безусловно, есть, но их считаное количество, поэтому удовлетворить все запросы мы не можем.