Заместитель гендиректора «Роза Хутора» Хворостяный: Иностранцы впечатлены сервисом и инфраструктурой курорта

За первую половину 2024 года в горном кластере Сочи отдохнули более 2500 иностранных туристов из 75 стран. Таков результат стратегического позиционирования курорта на дружественных рынках, его работы с локальными партнерами и разработки адресного туристического продукта. О создании платформы для сотрудничества профессионалов сферы гостеприимства рассказал заместитель генерального директора курорта «Роза Хутор» по международным отношениям и туризму Сергей Хворостяный.
Сергей Дмитриевич, недавно курорт получил сертификат Muslim Friendly программы Роскачества. Расскажите, за что именно он был отмечен?
Сергей Хворостяный: Одно из важных направлений нашей работы — выявление интересов и потребностей иностранных туристов. Общее число гостей-мусульман в этом году составило почти 50%, причем география стабильна: к нам неизменно приезжают люди из 25 исламских государств. Анализируя ситуацию, мы решили создать для них комфортную среду, учитывающую их религиозные и бытовые привычки. Эксперты Роскачества провели обучающий курс для сотрудников, разбирали с ними кейсы и сложные вопросы. В итоге у персонала улучшились коммуникационные навыки, вырос профессионализм в сфере гостеприимства.
Сколько отелей курорта работает по этой программе?
Сергей Хворостяный: Пока только один, но мы планируем масштабировать практику. Новый стандарт услуг пока не охватывает рестораны, однако и они тоже постепенно внедряют принципы общественного питания «халяль». Результаты есть. В прошлом году у нас побывали 950 человек с Ближнего Востока, в основном из Дубая и стран Персидского залива. В этом уже приехали более 1000 путешественников — благодаря тесному взаимодействию российского туроператора с партнерами в Бахрейне, которые наладили регулярные чартерные рейсы, а также решению вопроса обмена денег и оформления российской банковской карты. Арабские гости с удовольствием пользуются канатными дорогами, ресторанами, посещают культурно-этнографический центр «Моя Россия», катаются на родельбане, очень любят экскурсии на ферму альпак, на подворье «Шишин двор»… И все же большие семьи порой сомневаются, приезжать ли, поскольку в их традициях принято жить в объединенных номерах с общей запираемой дверью. Такие категории, безусловно, есть, но их считаное количество, поэтому удовлетворить все запросы мы не можем.
В марте у вас впервые состоялся фестиваль горных курортов Евразии под эгидой Евразийского альянса горных курортов. Чем занимается эта организация?
Сергей Хворостяный: Предпосылкой альянса стало заключенное в 2018 году в Казахстане соглашение о ведении совместных проектов. Спустя время к союзу присоединился Узбекистан и затем Азербайджан. Основная цель — создание единого пространства горнолыжных комплексов для обмена профессиональным опытом, подготовки кадров (специалистов по эксплуатации канатных дорог, инструкторов), участия в разработке общих стандартов безопасности. В этом — ключ к успешному развитию. Ведь горные массивы в Кахзахстане занимают 10% его площади, в Узбекистане — 21%, в России — 53%, Азербайджане — 65%.
На весеннем фестивале мы обсудили перспективы межгосударственного туристического маршрута. Например, отдохнув на одном курорте, гость получает преференции на горнолыжных склонах других государств — в виде льготного единого ски-пасса либо прогулочных билетов. Пока идею сложно реализовать технически, потребуется создание электронной базы данных, но поверьте, она очень эффективная.
Почему эта работа так важна для сочинского курорта?
Сергей Хворостяный: Это лучший способ продвигать свой бренд на туристических рынках без навязчивой рекламы. Для этого нужны надежные партнеры, с которыми бы мы работали, что называется, в одной связке. За первое полугодие более трети иностранных туристов приехали к нам из стран СНГ. К октябрю мы запустим сайт, посвященный Евразийскому альянсу горных курортов, где будет размещаться вся информация о мероприятиях и планах, новости всех членов альянса.
А что туристы из Китая?
Сергей Хворостяный: Максимальный приток туристов из Поднебесной был зафиксирован в 2016—2017 годах. И хотя горный кластер Сочи обладает массой достоинств, китайцы задаются вопросом: «Зачем сюда ехать?» Ведь на их родине действует более 760 горных курортов. Так что здесь мы ориентируемся на самостоятельных путешественников. Их не так много: в среднем приезжает до 200 человек в год. Для их удобства используем мессенджер-системы WeChat. Кроме того, на базе этой системы мы впервые создали мобильное приложение, где актуализируем подробную информацию о курорте на китайском языке с описанием и местоположением гостиниц, трасс, достопримечательностей, ресторанов и всех активностей. Вдобавок мы выступаем традиционным партнером Российско-китайского молодежного фестиваля, который в этом году пройдет в горах Сочи в четвертый раз — с 28 по 30 сентября. Студенты и молодые специалисты — завтрашние лидеры мнений, так что форум обладает хорошим потенциалом.
Какие отзывы оставляют туристы?
Сергей Хворостяный: Индийцы и арабские туристы в первую очередь отмечают уникальную природу, например парк водопадов на склоне хребта Аибга. Летом в Саудовской Аравии температура подскакивает до +49˚С, а в Сочи мягкий климат с короткими дождями, и прогуливаться по тропам очень комфортно. Главная ценность для восточных людей — семья, так что они обязательно спрашивают о программах для детей. Зимой это катание с инструктором, летом — музей археологии и горная академия, где ребят учат ставить палатку, определять виды птиц и растений. В целом иностранцы впечатлены сервисом и инфраструктурой.