Флагманский бутик Parure Atelier открылся на Петровке в Берлинском доме

Ювелирный бренд Parure Atelier открыл московский флагманский бутик в Берлинском доме, на Петровке, 5.
Теперь взглянуть на украшения с легендарными изумрудами, фантазийными бриллиантами, турмалинами параиба и другими натуральными камнями можно в самом центре столицы. Здесь же специалисты с удовольствием проконсультируют по поводу индивидуальных заказов, помогут выбрать камни и определиться с дизайном.
Интерьер выполнен в светлых тонах, витрины напоминают рамы картин. Бутик занимает два этажа, причем подняться на второй можно только на лифте в сопровождении сотрудника — никакой случайный гость не нарушит приватную беседу.