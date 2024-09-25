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Флагманский бутик Parure Atelier открылся на Петровке в Берлинском доме

Ювелирный бренд Parure Atelier открыл московский флагманский бутик в Берлинском доме, на Петровке, 5.

Теперь взглянуть на украшения с легендарными изумрудами, фантазийными бриллиантами, турмалинами параиба и другими натуральными камнями можно в самом центре столицы. Здесь же специалисты с удовольствием проконсультируют по поводу индивидуальных заказов, помогут выбрать камни и определиться с дизайном.

Интерьер выполнен в светлых тонах, витрины напоминают рамы картин. Бутик занимает два этажа, причем подняться на второй можно только на лифте в сопровождении сотрудника — никакой случайный гость не нарушит приватную беседу.