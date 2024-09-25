Флагманский бутик Parure Atelier открылся на Петровке в Берлинском доме

Теперь взглянуть на украшения с легендарными изумрудами, фантазийными бриллиантами, турмалинами параиба и другими натуральными камнями можно в самом центре столицы. Здесь же специалисты с удовольствием проконсультируют по поводу индивидуальных заказов, помогут выбрать камни и определиться с дизайном.