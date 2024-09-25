Бренд La Vivion расширил коллекцию базовых ювелирных украшений

Среди новинок — пусеты Marquise с бриллиантами одноименной огранки. Их особенности — фирменный винтовой замочек, позволяющий плотно и в то же время комфортно прижимать серьгу к уху, а также способ закрепки камней, визуально удлиняющий бриллианты за счет оригинального крепления в центре и «крапанов-уголков» по краям.