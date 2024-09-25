РИА Новости: Участникам нападения на офис Wildberries грозит пожизненный срок

Участникам нападения на офис Wildberries в Москве грозит пожизненное заключение в колонии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
«Фигуранты дела обвиняются в совершении пяти преступлений, за три из которых предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы», — приводит агентство выдержку из материалов.
Отмечается, что обвиняемые в нападении на офис компании «осознанно» нарушили общественный порядок, да еще и в присутствии сотрудников полиции, что «свидетельствует об их склонности к совершению противоправных действий и отсутствии контроля за собственным поведением».
Напомним, нападение на офис Wildberries в Романовом переулке в Москве произошло 18 сентября. По данным СК РФ, в результате перестрелки два человека погибли, семеро, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, пострадали.
В компании сообщили, что стрельбу в офисе открыли люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука. Глава Wildberries Татьяна Бакальчук назвала произошедшее попыткой рейдерского захвата.
На днях Басманный суд Москвы арестовал 30 человек, обвиняемых в нападении. Им предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудника правоохранительных органов, незаконном обороте оружия и самоуправстве.
Сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук был отпущен. Какой статус в настоящее время у него, до сих пор непонятно.