Могут ли цены на жилье в России упасть, как в Китае

Может ли подобный кризис повториться в России? Эксперты считают, что это маловероятно. «Применительно к Китаю важно уточнить, что там к банкротству девелоперов и впоследствии банков привел пузырь, возникший на рынке, — поясняет замруководителя департамента исследования и аналитика CMWP Никита Дронов. — Это выражалось в том, что квартиры в новостройках покупались в основном с инвестиционными целями, тогда как в России сохраняется утилитарная функция жилья в новостройках: население в большинстве своем приобретает квартиры именно для проживания». Россиянам действительно нужны новые квадратные метры, тогда как в Китае более 90% населения уже являются собственниками жилья, а обеспеченность жильем опережает российскую, подчеркивает Дронов. Кроме того, даже квартиры, приобретаемые в России в инвестиционных целях, находят спрос на рынке арендного жилья, который пока в России находится на стадии развивающегося. Также кризис произошел на волне общего замедления экономики в Китае, тогда как в России наоборот — перегрев экономики, отмечает эксперт.