Доля кредиток на рынке кредитования достигла максимума с лета 2022-го

Доля кредитных карт на рынке кредитования в 2019—2021 годах редко превышала 15%. Как правило, цифры находились в пределах 9−14%, заметно уступая кредитам наличными. Но в июле-августе 2024 года это значение достигло 21−22% соответственно. Было и больше, но в 2022 году — в апреле-июне, следует из статистики ОКБ. Тогда ключевая ставка резко поднялась до значительных 20%, что осложнило получение новых кредитов по приемлемым ставкам. Поэтому «спасение» кто-то находил в кредитках с грейс-периодом. И тогда, и сейчас их могли использовать в том числе для заработка на процентах по вкладам. Свои деньги клали на депозит, а пользовались средствами банка. Практика распространенная даже сейчас.