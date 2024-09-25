Доля кредиток на рынке кредитования достигла максимума с лета 2022-го

Доля кредитных карт в структуре выдач кредитов составила 22% по итогам августа 2024 года. Если не считать всплесков апреля-июня 2022-го, это максимальное значение за последние пять лет, рассказали «Российской газете» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
За месяц россияне взяли почти 5,7 млн кредитов на 1,34 трлн руб., подсчитали в ОКБ. Это на 4% меньше по количеству и на 7% по объему, чем в июле. В годовом отношении падение более существенное. В структуре выдач при этом продолжается сдвиг — все большую долю занимают автокредиты и кредитные карты.
Последние становятся актуальны в период инфляции и высоких ставок. Полная стоимость кредитов наличными уже превысила 29%, что охлаждает спрос. А грейс-период кредиток позволяет отсрочить полный платеж. Как правило, дается 120 дней, в течение которых можно вернуть деньги без начисления процентов. Это интересно и банкам, даже если по существенной части оформленных карт заемщики стараются укладываться в заданный период.
«Оформление кредитной карты можно рассматривать как стимулирование потребительской активности клиента, — говорит управляющий директор рейтингового агентства “Эксперт РА” Юрий Беликов. — А это дополнительные комиссии за эквайринг, когда клиент оплачивает картой покупки».
Доля кредитных карт на рынке кредитования в 2019—2021 годах редко превышала 15%. Как правило, цифры находились в пределах 9−14%, заметно уступая кредитам наличными. Но в июле-августе 2024 года это значение достигло 21−22% соответственно. Было и больше, но в 2022 году — в апреле-июне, следует из статистики ОКБ. Тогда ключевая ставка резко поднялась до значительных 20%, что осложнило получение новых кредитов по приемлемым ставкам. Поэтому «спасение» кто-то находил в кредитках с грейс-периодом. И тогда, и сейчас их могли использовать в том числе для заработка на процентах по вкладам. Свои деньги клали на депозит, а пользовались средствами банка. Практика распространенная даже сейчас.
Кредитные карты остаются источником финансирования как ежедневных, так и крупных покупок, говорит эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина. И происходит это даже несмотря на ужесточение мер регулятора и последующие снижения уровня одобрений банками. «При этом от других кредитных продуктов их выгодно отличает беспроцентный период. Кроме того, на фоне высоких ставок по сберегательным продуктам кредитки активно используются в схемах для получения дохода по ним», — подтверждает эксперт.
В августе наибольшую долю в общей совокупности кредитных денежных средств — 38% — заняли кредиты наличными. Доля ипотеки составила 25%, кредитных карт — 22%, а автокредитов — 13%. Годом ранее большая часть также приходилась на кредиты наличными и ипотеку. Но автокредиты занимали 5%, а кредитные карты — 15%.
По определенным категориям трат кредиты остаются для населения более предпочтительным источником средств. Например, это ремонт, покупка автомобиля. Причина, конечно, в лимитах. «Для таких трат кредитки менее рационально и удобно использовать, поскольку лимиты по ним ниже сумм, которые необходимы на такие цели, процентные ставки традиционно выше, чем в “классических” кредитах, необходимо следить за расчетными и льготными периодами», — напоминает Бочкина.
По итогам августа спрос на кредитные карты в сервисах Банки.ру увеличился на 5% по сравнению с январем этого года и на 39% — с августом прошлого, рассказала «РГ» эксперт-аналитик финансового маркетплейса.
Беликов считает, что люди чаще берут кредитки в периоды с повышенной инфляцией. Обычно их оформление — более простой и быстрый процесс для клиента по сравнению с заключением договора потребительского кредита. «К тому же потребительские кредиты, законодательно оставаясь нецелевыми, на практике часто оформляются для покрытия вполне конкретных расходов — например, медицинских, связанных с ремонтом, покупкой дорогостоящей техники», — напоминает эксперт. А лимит по кредитной карте используется более широко, в любой момент времени — например, для покрытия разрывов до зарплаты. Это вполне типичная потребность при слабо прогнозируемых колебаниях инфляции, считает Беликов.
Рост доли кредиток в выдачах может объясняться и ростом закредитованности. «Заемщики, имеющие по несколько кредитов и не рассчитывающие на одобрение очередной заявки на потребительский кредит, оформляют кредитные карты», — говорит эксперт из рейтингового агентства. Банки, которые не готовы выдавать им больше потребительских кредитов из-за высокого риска, все же могут одобрить небольшой лимит по кредитной карте.