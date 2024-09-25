Белла Хадид вернулась на подиум после длительного перерыва

Ранее в этот же день прошло шоу Christian Dior. Открыл показ перформанс художницы Софии Джиневры Джанни, которая появилась в образе лучницы. Один из главных трендов будущего сезона, о котором ранее уже заявили участники показов в других мировых столицах моды и который поддержал Dior, — бахрома. Что до цвета, правили бал черный, белый и сияющий бежевый. Тема спорта читалась в гоночных куртках с черно-белой шашечкой, в моделях с лампасами. Обратилась креативный директор модного дома Мария Грация Кьюри и к греческим мотивам — на подиуме продемонстрировали платья в пол из легких тканей фасонов, будто списанных с античных образов.