Белла Хадид вернулась на подиум после длительного перерыва

Белла Хадид приняла участие в показе модного дома Saint Laurent, который прошел в рамках Недели моды в Париже 24 сентября. Супермодель вернулась на подиум после продолжительной паузы в карьере, которую брала, чтобы заняться здоровьем. Ранее у нее диагностировали болезнь Лайма. Хадид появилась в образе, отсылающем к самому Иву Сен-Лорану — основателю модного дома: в строгом черном брючном костюме с туго завязанными в пучок волосами и в очках.
Ранее в этот же день прошло шоу Christian Dior. Открыл показ перформанс художницы Софии Джиневры Джанни, которая появилась в образе лучницы. Один из главных трендов будущего сезона, о котором ранее уже заявили участники показов в других мировых столицах моды и который поддержал Dior, — бахрома. Что до цвета, правили бал черный, белый и сияющий бежевый. Тема спорта читалась в гоночных куртках с черно-белой шашечкой, в моделях с лампасами. Обратилась креативный директор модного дома Мария Грация Кьюри и к греческим мотивам — на подиуме продемонстрировали платья в пол из легких тканей фасонов, будто списанных с античных образов.
Неделя моды в Париже продлится до 1 октября. На очереди — The Row сестер Олсен, Mugler, Vetements, Victoria Beckham, Vivienne Westwood, Hermes, Elie Saab, Schiaparelli и другие бренды.
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Ты куда, Хадид: супермодель вернулась на подиум на показе Saint Laurent.